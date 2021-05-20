Замминистра сельского хозяйства РФ высоко оценил экспортный потенциал нижегородских аграриев Общество

Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин высоко оценил экспортный потенциал нижегородских аграриев. Об этом он заявил в ходе совещания о перспективах развития экспорта продукции АПК, которое прошло в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в совещании также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов и предприятия-экспортеры нижегородского агропрома.

По словам Сергея Левина, "нижегородский регион вносит ощутимый вклад в достижение целей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", при этом существуют значительные перспективы для дальнейшего развития.

На сегодняшний день в Нижегородской области реализуется девять экспортно-ориентированных инвестпроектов, также заключено два соглашения о повышении конкурентоспособности, которые будут способствовать увеличению поставок за рубеж.

В ходе совещания замминистра сообщил о том, что в этом году аграрии смогут воспользоваться новыми мерами господдержки, разработанными Минсельхозом России. К таким инструментам относятся льготный лизинг на обновление высокотехнологичного оборудования, а также возмещение CAPEX на строительство и модернизацию перерабатывающих предприятий.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что экспорт - один из приоритетных направлений развития предприятий нижегородского агропрома.

По его словам, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" перед регионом стоят амбициозные задачи по наращиванию экспортных поставок. В 2020 году объем экспорта продукции АПК превысил 265 млн долларов, что на 9% больше по сравнению с 2019-м. "К 2024 году этот показатель должен быть увеличен до 322 млн долларов. Основной экспортный потенциал мы видим в масложировой, молочной и мясной продукции, зерне, изделиях из рыбы и морепродуктов, в пищевой и перерабатывающей отраслях. С учетом выгодной логистики Нижегородская область имеет все возможности увеличить объем экспорта и расширить географию поставок", - добавил Андрей Саносян.

Глава нижегородского минсельхоза Николай Денисов отметил, что в настоящее время экспорт продукции АПК осуществляют 60 нижегородских компаний, которые поставляют свою продукцию в 46 стран, в том числе страны дальнего зарубежья: КНР, Латвию, Литву, Польшу, Эстонию, а также страны Евразийского экономического союза - Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию.

В рамках поездки в регион Сергей Левин также осмотрел производственные площади одного из ключевых экспортеров продукции АПК области - АО "НМЖК".

Напомним, основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации, является наращивание объемов экспорта. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта.