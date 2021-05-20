Нижегородский портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России

Портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России.
Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, исследование "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных" провели специалисты Института экономики города.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, портал ГИСОГД Нижегородской области появился в середине 2019 года и за короткий срок занял достойное место среди действующих систем пространственных данных.
На сегодняшний день к ГИСОГД подключены 846 пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти. Система оперирует 2 000 информационными слоями и 3 млн объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов.
Кроме разделов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в ГИСОГД создаются специализированные разделы для учета лесного фонда, сельскохозяйственных угодий, полигонов ТБО, муниципального и государственного имущества, рекламных конструкций, уборочных территорий в соответствии с потребностями подключенных органов муниципальной и региональной власти. Также там размещаются аналитические материалы о доступности и наполняемости школ, детских садов, реализации национальных проектов.
За 2020-2021 годы портал посетили более 70 тыс. раз.
"Портал ГИСОГД служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов - таких, как градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство. Благодаря размещенной на портале информации потенциальные инвесторы могут получить ответ на многие вопросы, не обращаясь при этом в орган местного самоуправления. В конечном итоге это существенно экономит время и жителям, и предпринимателям и положительно влияет на инвестиционный климат в нашем регион", - отметил Глеб Никитин.
Глава региона сообщил, что в этом году планируется расширить функционал портала ГИСОГД и добавить публикацию файлов градостроительных документов, например, нормативов градостроительного проектирования, а также запустить справочный сервис по автоматическому формированию комплексных градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок.
Напомним, что портал ГИСОГД предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации. Перечень такой информации утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
Основные опубликованные сведения:
- схема территориального планирования Нижегородской области в виде векторной модели;
- сведения о наличии утвержденных документов территориального планирования (в том числе генеральных планов) и правил землепользования и застройки муниципальных образований Нижегородской области;
- проектные решения документации по планировке территории в виде векторной модели;
- сведения о выданных разрешениях на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, разрешениях на условно разрешенный вид использования, разрешениях на отклонения от предельных параметров строительства объекта капитального строительства;
- сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках;
- границы производства инженерных изысканий;
- сведения об объектах культурного наследия, территориях и зон от них.
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