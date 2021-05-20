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Общество

Нижегородский портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России

25 мая 2021 17:48  [79] Общество

Портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, исследование "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных" провели специалисты Института экономики города.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, портал ГИСОГД Нижегородской области появился в середине 2019 года и за короткий срок занял достойное место среди действующих систем пространственных данных.

На сегодняшний день к ГИСОГД подключены 846 пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти. Система оперирует 2 000 информационными слоями и 3 млн объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов.

Кроме разделов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в ГИСОГД создаются специализированные разделы для учета лесного фонда, сельскохозяйственных угодий, полигонов ТБО, муниципального и государственного имущества, рекламных конструкций, уборочных территорий в соответствии с потребностями подключенных органов муниципальной и региональной власти. Также там размещаются аналитические материалы о доступности и наполняемости школ, детских садов, реализации национальных проектов.

За 2020-2021 годы портал посетили более 70 тыс. раз.

"Портал ГИСОГД служит помощником для подготовки и согласования многих градостроительных документов - таких, как градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство. Благодаря размещенной на портале информации потенциальные инвесторы могут получить ответ на многие вопросы, не обращаясь при этом в орган местного самоуправления. В конечном итоге это существенно экономит время и жителям, и предпринимателям и положительно влияет на инвестиционный климат в нашем регион", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона сообщил, что в этом году планируется расширить функционал портала ГИСОГД и добавить публикацию файлов градостроительных документов, например, нормативов градостроительного проектирования, а также запустить справочный сервис по автоматическому формированию комплексных градостроительных требований и ограничений на выбранный земельный участок.

Напомним, что портал ГИСОГД предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации. Перечень такой информации утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
Основные опубликованные сведения:
- схема территориального планирования Нижегородской области в виде векторной модели;
- сведения о наличии утвержденных документов территориального планирования (в том числе генеральных планов) и правил землепользования и застройки муниципальных образований Нижегородской области;
- проектные решения документации по планировке территории в виде векторной модели;
- сведения о выданных разрешениях на строительство, реконструкцию и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, разрешениях на условно разрешенный вид использования, разрешениях на отклонения от предельных параметров строительства объекта капитального строительства;
- сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках;
- границы производства инженерных изысканий;
- сведения об объектах культурного наследия, территориях и зон от них.

СПРАВКА:
Фонд "Институт экономики города" (ИЭГ) начал свою деятельность в 1995 году. Сегодня ИЭГ — это один из ведущих аналитических центров, занимающийся комплексными исследованиями социально-экономических процессов в России, в российских регионах и городах.

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Теги:
Глеб Никитин Строительство Технологии
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