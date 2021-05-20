Нижегородцы смогут вернуть половину от стоимости путевки в детские лагеря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Нижегородской области смогут вернуть половину от стоимости путевки в детские лагеря с 25 мая 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В регионе стартовала программа поддержки доступных поездок в лагеря по аналогии с туристическим кешбэком.

"В программе возврата средств участвует более 200 детских лагерей со всей России и более десяти – от региона. Выбрать и приобрести путевку можно до 31 августа, при этом вернуться из лагеря – вплоть до 15 сентября. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил о необходимости сделать детский отдых доступным. Мы готовы организовать все условия для этого", – подчеркнул Глеб Никитин.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные или лагеря с дневным пребыванием в программе участвовать не могут. Полный список детских лагерей будет сформирован на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Детские лагеря". Уже известно, что для нижегородцев и гостей региона будет доступен отдых в детском оздоровительном лагере "Спутник-kids" в Городецком районе. О других участниках программы детского туристического кешбэка информация появится в ближайшие дни.

Поездку необходимо оплатить картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы, после чего в течение пяти дней автоматически половина от цены путевки вернется на карту (но не более 20 тысяч рублей кешбэка).

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен.

Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций.

Возраст детей не имеет значения, кешбэк действует с каждой путевки ребенка любого возраста.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Федерального агентства по туризму.

Напомним, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Развитие внутреннего туризма стало одной из ключевых тем обращения.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что за первые два этапа программы по возврату средств за туры по России туристам выплатили более 11,4 млн рублей за поездки в Нижегородскую область. Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России. На данный момент идет третий этап программы по возврату средств за туры. Условия программы остались прежними: поездка от 3 дней/2 ночей; возврат 20% от стоимости, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию; оплата картой "Мир".