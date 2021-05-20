Нижегородский Центр развития экспорта направит более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году Экономика

Центр развития экспорта Нижегородской области (ЦРЭ НО) направит в 2021 году более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян на форуме "Время экспорта".

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что для поддержки экспортеров на федеральном уровне работает Российский экспортный центр, а в регионе – Центр развития экспорта.

Как пояснил Андрей Саносян, 48 млн рублей - это федеральные средства для предпринимателей, и 8 млн – из регионального бюджета. "Развитие экспортного потенциала – одна из важных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным", - добавил он, отметив при этом, что нижегородский экспорт – несырьевой и неэнергетический. "Нижегородские предприниматели, по его словам, экспортируют продукцию, которая должна быть конкурентоспособна на международном рынке, а работа на подобных площадках стимулирует развитие не только компании-экспортера, но и других организаций, а в итоге – экономики региона в целом», - пояснил Андрей Саносян.

Глава минпромторга Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что ЦРЭ НО оказывает комплексные меры поддержки предпринимателей в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

"Спектр возможностей для поддержки очень широкий: это и обучающие программы, и сопровождение экспортных контрактов, содействие в поиске и подборе иностранных покупателей, организация международных и межрегиональных бизнес-миссий, сопровождение при участии в выставках и ярмарках, продвижение на международных электронных торговых площадках и так далее", - сказал Максим Черкасов.

Напомним, нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" реализуются в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Они направлены на развитие предприятий и их экспортного потенциала.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за 2020 год несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос на15%, до 3,9 млрд долларов, а по итогам первого квартала 2021 года - более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 831 миллион долларов США.

Необходимую для выхода на внешние рынки информацию можно получить по итогам общения со специалистами АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области» потелефону: 8 (831) 435-18-48, а также на сайте: http://export-nn.ru/



СПРАВКА:

"Время экспорта" - региональный форум, который проводит Центр развития экспорта Нижегородской области при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона. Во время мероприятия проходят различные обучающие семинары и круглые столы для компаний-экспортеров. Также представители организаций могут задать экспертам в сфере экспорта интересующие их вопросы.