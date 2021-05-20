Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
25 мая 2021 18:52  [195] Нижегородский Центр развития экспорта направит более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году
25 мая 2021 15:20  [561] "Дополнительные требования к иностранным IT-компаниям помогут уравновесить права на цифровом рынке", - Владимир Распопов
25 мая 2021 14:46  [244] Законопроект о "приземлении" иностранных IT-компаний внесен в Госдуму
24 мая 2021 16:30  [3287] Ледовая арена может быть построена в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
22 мая 2021 12:28  [1133] Ярмарки вакансий в режиме онлайн пройдут в Нижегородской области
21 мая 2021 14:15  [559] Нижегородские IT-компании могут получить гранты до 100 млн рублей
21 мая 2021 12:35  [3967] Минтранс рассказал подробно о планах по строительству еще двух веток нижегородского метро
20 мая 2021 18:47  [1045] Депутаты комитета ЗС НО обсудили изменения в бюджет области на 2021 год
19 мая 2021 16:00  [842] Четвертый этап программы для инвеступолномоченных проходит в Нижегородской области
19 мая 2021 15:30  [481] "Рубль мало реагирует на ослабление доллара", - Максим Петроневич
Экономика

Нижегородский Центр развития экспорта направит более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей в 2021 году

25 мая 2021 18:52  [195] Экономика

Центр развития экспорта Нижегородской области (ЦРЭ НО) направит в 2021 году более 56 млн рублей на поддержку предпринимателей. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян на форуме "Время экспорта".

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что для поддержки экспортеров на федеральном уровне работает Российский экспортный центр, а в регионе – Центр развития экспорта.

Как пояснил Андрей Саносян, 48 млн рублей - это федеральные средства для предпринимателей, и 8 млн – из регионального бюджета. "Развитие экспортного потенциала – одна из важных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным", - добавил он, отметив при этом, что нижегородский экспорт – несырьевой и неэнергетический. "Нижегородские предприниматели, по его словам, экспортируют продукцию, которая должна быть конкурентоспособна на международном рынке, а работа на подобных площадках стимулирует развитие не только компании-экспортера, но и других организаций, а в итоге – экономики региона в целом», - пояснил Андрей Саносян.

Глава минпромторга Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что ЦРЭ НО оказывает комплексные меры поддержки предпринимателей в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

"Спектр возможностей для поддержки очень широкий: это и обучающие программы, и сопровождение экспортных контрактов, содействие в поиске и подборе иностранных покупателей, организация международных и межрегиональных бизнес-миссий, сопровождение при участии в выставках и ярмарках, продвижение на международных электронных торговых площадках и так далее", - сказал Максим Черкасов.

Напомним, нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" реализуются в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Они направлены на развитие предприятий и их экспортного потенциала.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что за 2020 год несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос на15%, до 3,9 млрд долларов, а по итогам первого квартала 2021 года - более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 831 миллион долларов США.

Необходимую для выхода на внешние рынки информацию можно получить по итогам общения со специалистами АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области» потелефону: 8 (831) 435-18-48, а также на сайте: http://export-nn.ru/

СПРАВКА:
"Время экспорта" - региональный форум, который проводит Центр развития экспорта Нижегородской области при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона. Во время мероприятия проходят различные обучающие семинары и круглые столы для компаний-экспортеров. Также представители организаций могут задать экспертам в сфере экспорта интересующие их вопросы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Субсидии Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph