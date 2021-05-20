Практику работы с культурным наследием обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Практику работы с культурным наследием обсудили в Нижнем Новгороде в рамках

первого Всероссийского съезда "Том Сойер Фест", сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед, генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, депутат городской Думы, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик "Нижегородская девелоперская компания" (ННДК) Михаил Иванов, а также директор АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС") Дмитрий Ивагин.

Обсуждалась практика работы с культурным наследием в Нижегородской области – комплексная работа, в которой задействовано несколько региональных министерств.

Сергей Баринов рассказал о механизмах, которые применяются в работе с историческим наследием, - это санация территорий и координация всех органов, задействованных в процессе. Сергей Морозов проинформировал о работе Института развития городской среды Нижегородской области как эффективном инструменте, который обеспечивает межведомственное взаимодействие.

2За последние три года 18 малых городов, в том числе Городец, выиграли конкурс и получили финансирование. Более миллиарда дополнительных средств привлечено на проекты комфортной среды. С 200 миллионов до 645 миллионов увеличился фонд грантов. Формировать такие комплексные программы помогает Институт развития городской среды", – подчеркнул Сергей Морозов.

Олег Беркович отметил, что самое больше достижение последних лет – это появившееся доверие между градозащитниками и властью. Оно позволило продуктивно совместно работать над проблемами сохранения исторического наследия. Говоря о восстановленных культурных объектах, министр культуры добавил, что вслед за физическими работами в них должна прийти жизнь, например, в форме тематических фестивалей. Также важно создать трафик в районе, чтобы приходило больше людей.

Марина Ракова рассказала о редевелопменте исторической территории на примере Започаинья. Составлен план работы с объектами: что будет сохранено, что расчищено и в каких границах. Серьезная инфраструктурная задача – приведение в порядок инженерных сетей. В восстановлении исторической территории нельзя обойтись без поддержки государства.

Михаил Иванов упомянул о практике восстановления исторического объекта по соглашению с государством. Внесенные изменения в законодательство позволили привлекать инвесторов через бонусные земельные участки. Сейчас компания взяла на себя обязательства по реставрации объекта 1907 года постройки (Дом Гусевых, ул. Славянская, 4а).

Глава города Юрий Шалабаев ответил на вопросы о восстановлении зеленых насаждений. При поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предусмотрена высадка нескольких тысяч деревьев, и заложено в разы больше средств на их содержание. "Легкая" программа озеленения ждет парк Кулибина, а в парке "Швейцария" будет высажено 1 632 крупномеров.

В регионе действует активная политика по сохранению исторической среды, отметил директор АНО "АСИРИС" Дмитрий Ивагин.

"Эффективно работать с объектами исторической среды и объектами культурного наследия всегда было сложнее, чем с новым строительством из-за специфики отрасли. Как интегрировать объект с историей, который не всегда в удовлетворительном состоянии, в новую ткань города? По каким веским и объективным причинам это необходимо сделать? Каковы правовые основания для подобных решений? Как присвоение какого-либо охранного статуса объекту повлияет на прилегающие территории? Заморозит их развитие или будет способствовать трансформации городского пространства? За счёт каких средств будет производиться та или иная работа с объектами исторической среды? Множество вопросов возникает при работе с подобными объектами, и одна из основных целей агентства - как раз-таки систематизировать данную работу, соблюдая баланс между тотальным сохранением и редевелопментом исторических территорий. В одном предложении основную задачу нашей работы можно сформулировать так: «Агентство – «единое окно» по поиску, подбору и сопровождению инвесторов для реставрации до получения необходимых согласований, положительных экспертиз и ввода объекта в эксплуатацию", - подчеркнул Дмитрий Ивагин.

Общение участников проходило в формате «свободного микрофона», что отражает готовность к продуктивному диалогу власти и общества в вопросах благоустройства города и сохранению исторической застройки. Организаторами съезда выступили АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС") и фестиваль "Том Сойер Фест" Нижний Новгород при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.



СПРАВКА:

Первый Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 29 мая 2021 года. Координаторы и волонтеры общественного движения из разных городов обмениваются опытом и обсуждают общие проблемы в сфере сохранения культурного наследия, а также вовлечения новых волонтёров в движение. Программа съезда состоит из дискуссионной и фестивальной части – работе волонтеров на исторических объектах. Все они находятся в квартале церкви Трех Святителей (ул. Новая-Короленко-Славянская) и «Квартале 1833 года» (ул. Горького – ул. Решетниковская - пер. Гранитный). Организаторами съезда выступают АНО "АСИРИС" и фестиваль "Том Сойер Фест" Нижний Новгород при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.