Тейпы - инновационный метод физиотерапии

Цветные тейпы, которыми мы покрываем все тело, места, где возникают травмы и боли, становятся все более распространенным явлением в мире спорта. Кинезиотейпирование - это инновационный метод физиотерапии, сочетающий классическую медицину с естественными процессами заживления. Он использует специальные пластыри - тепа, цель которых, прежде всего, облегчить боль, улучшить кровообращение и расслабить напряженные мышцы. Впервые тейп появился в 1970-х годах и был изобретен японским врачом Кензо Касе.

Как работает динамическое тейпирование?

Тейпы изготовлены из хлопка и акрилового клея. Их толщина и вес подобны коже, они отличаются высокой эластичностью и растяжимостью, они хорошо пропускают воздух и водонепроницаемы, поэтому их также использовали при лечении травм у пловцов.

Ленты приклеиваются к месту травмы, они нежно приподнимают кожу, что увеличивает пространство между ними и мышцами. Снижение давления на кожные рецепторы помогает уменьшить боль. Кроме того, улучшается работа лимфатической системы - быстрее течет лимфа, благодаря чему уменьшается воспаление. Улучшение микроциркуляции является синонимом улучшения биологических, физических и химических процессов в коже. Тейп активирует естественные процессы эндогенной анестезии, то есть анестезии, источником которой является тело.

Когда используются тейпы?

Это очень универсальный метод, который использовался при многих заболеваниях. Тейпы применяют при посттравматических и ревматических болях. Они могут застревать в области позвоночника, снимая как боль, так и другие недуги, ограничивающие подвижность. Они идеально подходят для растяжения и напряжения мышц, расслабляют их и поддерживают их нормальное функционирование. Пластыри также можно использовать в профилактических целях для предотвращения травм во время упражнений. Они облегчают опухшие ноги, поэтому мы также рекомендуем их людям, работающим в сидячем положении.

Кинезиотейпирование - что это?

Кинезиотейпирование - это метод наклеивания специальными пластырями, параметры которых, такие как толщина, удельный вес и удлинение на 130-140%, аналогичны коже человека. Динамический пластырь не пропитан никакими лекарствами. Эта методика позволяет добиться отличных терапевтических результатов за счет сенсорного воздействия пластыря. При правильном приклеивании динамические патчи создают на поверхности рябь, увеличивая пространство между дермой и фасцией. Это улучшает микроциркуляцию крови и лимфы и активирует процесс самовосстановления. Кожа очень нежно растягивается. Чаще всего натягивание тейпа, которое раздражает нервные окончания в коже, составляет 10-25%.

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