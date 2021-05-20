Электрическая кухонная плита

Современный человек настолько далек от прошлого, что только единицы представляют, как обжарить мясо на открытом огне. Новая техника – это качественное и совершенное оборудование, которое позволяет готовить разные блюда. Невозможно себе представить кухню без плиты. Она стала своеобразным очагом в любой семье.

Кухонная плита – очаг дома

Кухонная плита электрическая с духовкой – это незаменимый атрибут кухонного помещения. К тому же, современный тренд. Если наши бабушки и мамы были рады обычной газовой плите, то сегодня их стараются заменить на современные электрические. И на подобное решение есть 100% оправдание.

В современные новостройки не проводят газ, и жильцы стараются подобрать оптимальную замену; Электрические плиты безопасны; Во время приготовления пищи они не загрязняют воздух в помещении; У них много полезных функций, которые хозяйки уже успели оценить по достоинству; С электрическими плитами процесс приготовления пищи превращается в настоящий праздник.

Электрические плиты выбирают многие. Да, готовить на газу намного дешевле, ведь сегодня электричество – не дешевое удовольствие. Но хозяйки не обращают внимания на этот критерий и приобретают именно электрические плиты.

Определяемся с размером

Сегодня в специализированных магазинах представлен огромный ассортимент различных моделей. Выбирать есть из чего. Это и стандартные модели, которые считают классикой, индукционные панели и стеклокерамические плиты, которые в последнее время стали востребованными. Что касается размеров, то тут также есть выбор.

Зачастую, плиты представлены в стандартном размере. Высота равна 85-ти сантиметрам. Зато есть подставки или ножки, которые можно регулировать и поднимать плиту на нужную высоту.

Что касается глубины, то она не превышает 60-ти сантиметров. Ширина не большая и равна одному метру. Чем больше плита, тем удобнее на ней готовить. На большой панели можно размешать несколько кастрюль. Но не стоит спешить с выбором. Плита должна подбираться под планировку кухни.

Размещая плиту нужно подумать о мерах предосторожности и тщательно продумать безопасность готовки. Плиту не рекомендуется ставить около раковины. Холодильник также не должен располагаться рядом. Не рекомендуется сушить на плите полотенца.

Покупая плиту, стоит оценить и вместительность кухонного помещения. Нужно провести замеры и под них подобрать модель, которая будет соответствовать всем заявленным требованиям.

Рабочее пространство должно быть организовано правильно, чтобы в процессе готовки было где развернуться.

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