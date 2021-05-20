Электрическая кухонная плита

Современный человек настолько далек от прошлого, что только единицы представляют, как обжарить мясо на открытом огне. Новая техника – это качественное и совершенное оборудование, которое позволяет готовить разные блюда. Невозможно себе представить кухню без плиты. Она стала своеобразным очагом в любой семье.
Кухонная плита электрическая с духовкой – это незаменимый атрибут кухонного помещения. К тому же, современный тренд. Если наши бабушки и мамы были рады обычной газовой плите, то сегодня их стараются заменить на современные электрические. И на подобное решение есть 100% оправдание.
Электрические плиты выбирают многие. Да, готовить на газу намного дешевле, ведь сегодня электричество – не дешевое удовольствие. Но хозяйки не обращают внимания на этот критерий и приобретают именно электрические плиты.
Сегодня в специализированных магазинах представлен огромный ассортимент различных моделей. Выбирать есть из чего. Это и стандартные модели, которые считают классикой, индукционные панели и стеклокерамические плиты, которые в последнее время стали востребованными. Что касается размеров, то тут также есть выбор.
Зачастую, плиты представлены в стандартном размере. Высота равна 85-ти сантиметрам. Зато есть подставки или ножки, которые можно регулировать и поднимать плиту на нужную высоту.
Что касается глубины, то она не превышает 60-ти сантиметров. Ширина не большая и равна одному метру. Чем больше плита, тем удобнее на ней готовить. На большой панели можно размешать несколько кастрюль. Но не стоит спешить с выбором. Плита должна подбираться под планировку кухни.
Размещая плиту нужно подумать о мерах предосторожности и тщательно продумать безопасность готовки. Плиту не рекомендуется ставить около раковины. Холодильник также не должен располагаться рядом. Не рекомендуется сушить на плите полотенца.
Покупая плиту, стоит оценить и вместительность кухонного помещения. Нужно провести замеры и под них подобрать модель, которая будет соответствовать всем заявленным требованиям.
Рабочее пространство должно быть организовано правильно, чтобы в процессе готовки было где развернуться.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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