"Нижний Новгород в 2022 году станет библиотечной столицей России", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем библиотек.

"У библиотек в современном обществе особая роль. Они стали не только просветительскими, но и социальными центрами. Там с удовольствием проводят время люди всех возрастов - дети, молодежь и пожилые граждане. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Культура" библиотеки объявлены важными общественными центрами. И особенно это заметно в районах, где на базе библиотек проходят самые различные мероприятия", - говорится в поздравлении губернатора.

"Время и технологии привнесли в библиотечную деятельность новые формы и открыли широкие возможности. Но любая технология оживает только в умелых руках специалиста. В наших библиотеках трудятся настоящие профессионалы – творческие, инициативные, компетентные, готовые всегда помочь читателю. Ничто не заменит именно этого живого общения", - сказано в поздравительной речи Глеба Никитина.

"В следующем году Нижний Новгород станет библиотечной столицей России, встретит XXVI Всероссийский библиотечный конгресс. Это большое достижение и, конечно, ваша заслуга, результат вашей ежедневной работы. Искренне поздравляю вас с праздником! Желаю, чтобы каждая книга нашла своего читателя, а библиотеки становились более уютными и наполненными жизнью! Здоровья вам, счастья и благополучия", - резюмировал губернатор.