ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Названы сроки строительства новых линий метро
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 мая 2021 08:29  [49] "Нижний Новгород в 2022 году станет библиотечной столицей России", - Глеб Никитин
26 мая 2021 20:05  [759] Нижегородские школьники разработали маску дополненной реальности
26 мая 2021 19:59  [212] Поезда здоровья побывали уже в 36 районах Нижегородской области
26 мая 2021 18:39  [571] Дрозды в парке "Швейария" принесли потомство в гнезде, свитом между деревом и изгородью
26 мая 2021 18:15  [274] "Новое общество "Знание" - это возможность для молодежи реализовать себя", - Сергей Кравцов
26 мая 2021 18:07  [285] Коммуникации для всех проблемных домов ЖК "Новинки Smart City" построят к ноябрю
26 мая 2021 16:50  [1181] Весна для нижегородцев завершится заморозками
26 мая 2021 16:25  [392] Оплатить услуги АО "Теплоэнерго" без комиссии можно в 12 терминалах
26 мая 2021 15:38  [555] Мясную продукцию с примесью антибиотиков вновь обнаружили в Нижегородской области
26 мая 2021 15:35  [217] Сергей Кравцов и Глеб Никитин оценили ход строительства "Школы 800"
Общество

"Нижний Новгород в 2022 году станет библиотечной столицей России", - Глеб Никитин

27 мая 2021 08:29  [49] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем библиотек.

"У библиотек в современном обществе особая роль. Они стали не только просветительскими, но и социальными центрами. Там с удовольствием проводят время люди всех возрастов - дети, молодежь и пожилые граждане. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Культура" библиотеки объявлены важными общественными центрами. И особенно это заметно в районах, где на базе библиотек проходят самые различные мероприятия", - говорится в поздравлении губернатора.

"Время и технологии привнесли в библиотечную деятельность новые формы и открыли широкие возможности. Но любая технология оживает только в умелых руках специалиста. В наших библиотеках трудятся настоящие профессионалы – творческие, инициативные, компетентные, готовые всегда помочь читателю. Ничто не заменит именно этого живого общения", - сказано в поздравительной речи Глеба Никитина.

"В следующем году Нижний Новгород станет библиотечной столицей России, встретит XXVI Всероссийский библиотечный конгресс. Это большое достижение и, конечно, ваша заслуга, результат вашей ежедневной работы. Искренне поздравляю вас с праздником! Желаю, чтобы каждая книга нашла своего читателя, а библиотеки становились более уютными и наполненными жизнью! Здоровья вам, счастья и благополучия", - резюмировал губернатор.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph