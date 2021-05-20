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Спорт

Отборочный матч чемпионата Европы по регби пройдет в Нижнем Новгороде

26 мая 2021 09:51  [160] Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отборочный матч чемпионата Европы по регби пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, матч состоится 17 июля. В этот день сыграют две команды - сборная России и сборная Португалии.

Глава региона выразил особую благодарность руководству Федерации регби России за оказанное доверие.

Также Глеб Никитин заявил, что в рамках матча пройдет ряд мероприятий: всероссийский кубок школьников, детский турнир по тэг-регби среди школьников для команд Поволжья и др.

"Это отличный пример того, как работает для развития спорта наследие чемпионата мира по футболу. На стадионе "Нижний Новгород" уже прошло немало ярких мероприятий. К сожалению, пандемия приостановила эту работу, но сейчас мы возвращаем жизнь на стадион. Регби – очень зрелищный вид спорта, достойный зрительского внимания. Приятно, что в Нижнем Новгороде выступит национальная сборная. Уверен, что это будет способствовать популяризации спорта в регионе", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:
Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов являются отборочными на Кубок мира 2023 года, который пройдет во Франции.

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Теги:
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