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Насколько выгодна сдача металлолома

26 мая 2021 10:03  [76]

Раньше, в советское время, этим вопросом занимались пионеры. Почти каждую субботу сбор металлолома и макулатуры, соревнования среди классов, кто принесет больше килограмм, обиды и разочарования, слезы радости и слеза от проигрыша – кто из тех, кто участвовал в подобных сборах, не помнит всех своих эмоций, связанных с этим? Однако сейчас ситуация изменилась – приемом отработавшего свое металла занимаются специальные компании, а приносят их туда часто граждане вполне привычного вида. Зачем же они этим занимаются? Неужели этот бизнес такой прибыльный, а вырученных средств хватает на многое? Попробуем в этом разобраться.

Стоимость металлолома зависит от того, какой именно металл Вы приносите на пункт сдачи. Есть такие варианты, за которые дают копейки, - и это интересно только для детей, которые вырученные монеты используют для покупки конфет. Чтобы бизнес действительно приносил прибыль, необходимо правильно выбирать металлы, разбираться в них и сдавать только самые дорогие.

Максимальная цена устанавливается на лом меди – она может превышать 600 рублей, поверьте, это достаточно высокая стоимость. На самом деле стоимость зависит от того, в каком именно виде Вы приносите металл. Самая ценная медь – это «блеск», которая получается из медного кабеля. По цене 575 рублей и выше (в зависимости от пункта, куда вы принесете для сдачи этот металл) оценивается жила толщиной 2-4 мм, в которой нет ни окисления, ни масла, ни дополнительных потемнений.

Примерно также ценится и кусковая медь, однако кусок должен быть не тоньше 2 мм, а его длина и ширина не должны быть меньше 5 см. Также следует понимать, что, если на поверхности имеются следы краски и лака, то цена такого металла будет уже существенно ниже. Так что стоит позаботиться о том, чтобы освободить сдаваемый металл от подобных загрязнений, а также удалить следы изоляции, пайки и склейки с другими частями прибора.

Самая дешевая медь – это радиаторы из меди (известно, что в конструкции некоторых обогревательных элементов применяются вставки из меди). Они используются в автомобилях, на морских и речных судах, ими оснащают тепловозы. Много меди содержится в холодильном оборудовании, в кондиционерах (вот почему их так любят срезать, охотясь за медными вставками). Конечно, стоит приносить металлы из отработавших предметов, а не из тех, которые могут эксплуатироваться прямо сейчас.

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