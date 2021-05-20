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Российские насосы Джилекс — гарантия долговечности и высокой функциональности

26 мая 2021 11:53  [71]

Бытовые насосы российской компании Джилекс незаменимы для водоснабжения ферм, частных домов, коттеджей, всевозможных производств. Насосное оборудование данной марки весьма востребовано сегодня также в промышленных и производственных отраслях, так как отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью.

Насосы Джилекс — лучший выбор

Если зайти на Джилекс официальный сайт, сразу видно, какой широкий ассортимент оборудования представляет изготовитель, а именно насосы всех типов и конфигураций:

  • циркуляционные;
  • поверхностные;
  • вибрационные;
  • скважинные;
  • дренажные;
  • магистральные;
  • фекальные;
  • колодезные.

Широкий модельный ряд отличается ремонтопригодностью, устойчивостью к загрязненности перекачиваемой воды, а также колебаниям напряжения. Опытные специалисты компании проводят гарантийное и недорогое постгарантийное обслуживание, а также имеют в распоряжении все необходимые комплектующие для установки и монтажа насосного оборудования.

Особенности отечественных насосов

Российская марка Джилекс выгодно отличается от конкурентов на отечественном и иностранном рынке. Изготовитель продумывает все до мелочей, совершенствуя модели и улучшая их технологические характеристики. Эксплуатационный период такой техники высокий, так как электрический мотор каждого насоса работает без перегрева, омываемый водой. Все модели стойкие к засорам, имеют высокие показатели гидравлического КПД, могут работать в частично погружном положении. Благодаря этому качественному оборудованию можно организовать инженерные коммуникации не только на небольшом приусадебном участке или в частном доме, а на крупном предприятии. Опытные специалисты подбирают модели насосов, идеальные для небольших магазинов, автозаправочных станций, отелей, ресторанов, летних кафе, фермерского и сельского хозяйства, проводят их техобслуживание. По сравнению с иностранными брендами российские насосы Джилекс имеют более привлекательную стоимость, осилить которую могут простые граждане, а не только богатые предприниматели.

Перед выходом из рабочего цеха каждый насос Джилекс проходит полную проверку и тестирование. С помощью проверочного оборудования проверяется уровень вибрации агрегата, измеряется шумовое воздействие, фиксируются общие технические характеристики и сравниваются со стандартом. Подобные испытания — это гарантия безаварийной работы насосных систем в течение продолжительного времени.

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