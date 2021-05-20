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Политика

Более 48 тысяч нижегородцев приняли участие в праймериз "Единой России"

26 мая 2021 12:31  [33] Политика

Фото: пресс-служба партии

Более 48 тысяч нижегородцев приняли участие в праймериз "Единой России".
Об этом сообщили в НРО партии.

Согласно информации, всего на данный момент в качестве выборщиков на сайте pg.er.ru зарегистрировались больше 135 тысяч человек.

Нижегородцы выбирают кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Нижегородской области.
 
В региональном исполнительном комитете "Единой России" работает ситуационный центр, куда можно обратиться с вопросами о ходе предварительного голосования. Тем, у кого возникают сложности в прохождении процедуры, помогают волонтеры.
 
Как сообщили в региональном ситуационном центре, на сегодняшний день голосование проходит спокойно, без нарушений и жалоб.
 
Напомним, в предварительном голосовании "Единой России" могут принять участие все жители старше 18 лет, зарегистрированные в Нижегородской области. Голосование продлится до 20:00 30 мая.
 
Для того, чтобы принять участие в процедуре, необходимо зарегистрироваться до 28 мая на официальном сайте pg.er.ru, пройдя верификацию через Госуслуги.

Зарегистрированные избиратели могут проголосовать за выбранного кандидата в электронных бюллетенях в период с 24 по 30 мая включительно.

Напомним, что Нижегородской области свои кандидатуры на участие в выборах депутатов в российский и областной парламенты выдвинули почти 400 человек.
 
Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.
 

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Теги:
Единая Россия
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