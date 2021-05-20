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Выставка ECOM EXPO 2021

26 мая 2021 13:38  [61]

Уже совсем скоро в Москве состоится грандиозное мероприятие ECOM EXPO 2021. Подготовка идет полным ходом, и организаторы стремятся к тому, чтобы ничего не упустить из виду.

Интернет-торговля набирает обороты. И невозможно было пройти мимо нового направления и не продемонстрировать успехи. Но чтобы пользователи могли работать и чувствовать себя при этом удобно, нужно добиться развития технологий. На выставке и будут демонстрироваться технологии, которые нужны ритейлу и интернет-торговли.

CTI – крупная компания, которая занимается клиентским обслуживанием. Знают ее не только на территории России. Во многих странах СНГ она известна и имеет партнеров. На выставке компания будет принимать участие и выступит золотым партнером.

CTI представит решения для клиентского обслуживания на ECOM EXPO 2021, и все желающие смогут увидеть новые технологии в действии. Уже не раз говорилось, что будут представлены новые решения, которые помогут значительно улучшить клиентский опыт. Особого внимания заслуживают новые сервисы, которые дают возможность сотрудникам одной компании работать совместно и при этом показывать эффективную работу. К тому же, будут демонстрироваться и продукты, которые применяет компания для работы в собственном контакт-центре.

Откроется выставка с доклада руководителя компании. Он расскажет, каким образом можно устроить комплексное обслуживание в торговых залах крупных супермаркетах и как можно сделать этот процесс простым, чтобы не собирались огромные очереди.

Многие торговцы, которые работают в интернет-пространстве, думают, что человеческий контакт не играет никакой роли. На самом деле это не так. Даже если клиент находится далеко, и продавец его не видит, он должен добиться расположения и показать, что он действительно заинтересован.

Взаимодействие «продавец-покупатель» должно выполняться качественно. Только в этом случае получится расположить к себе клиента и действительно продать товар. Клиент может с легкостью уйти, т.к. предложений очень много и есть из чего выбирать.

Сформировать бренд не так просто, как может показаться. Он формируется из мелочей и каждая мелочь важна. Клиент может получить консультацию у продавца или позвонить к контакт-центр, чтобы уточнить кое-какие нюансы.

В этой области проводилось много исследований. И в результате стало ясно, что большая часть покупателей, которые остались недовольны сервисом, больше не вернулись в этот магазин и стали искать ему замену. Чтобы сформировать клиентские опыт и направить его в положительную сторону, нужно повысить качество обслуживания и научиться взаимодействовать со своими покупателями.

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