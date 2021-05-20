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Профессор ННИИЭМ рассказал, почему прививку от COVID-19 нужно делать именно сейчас

26 мая 2021 14:53  [111] Общество

Руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной профессор Виктор Новиков рассказал, почему необходимо делать прививку от коронавируса именно сейчас.

"Вакцинация проводится для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Когда будет привито большинство населения, проблема коронавирусной инфекции решится или станет намного слабее, чем сейчас", - пояснил эксперт.

"Недавно был поднят вопрос о том, чтобы прививку от коронавирусной инфекции включить в национальный календарь. Такие прививки человеку делают с самого рождения, чтобы обезопасить его здоровье", - рассказал профессор.

"Нам еще придется сосуществовать с коронавирусной инфекцией, поэтому прививаться от нее - это насущная необходимость", - подытожил Виктор Новиков.

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Теги:
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