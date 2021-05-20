Про уход и возвращение Стива Джобса из компании

Во времена переломного для Америки момента президент США Рейган решает наградить двух Стивов за прорыв в айти-технологиях. Но Джобс, создатель"айфон", который сейчас может купить каждый - решается покинуть компанию по причине того, что не смог найти общий язык с прочими участниками команды. С его уходом продажи сошли на нет, так как именно он мог преподнести покупателям продукты фирмы таким образом, что они готовы были заплатить за них любые средства.

С 1995 по 1997 г. компания терпела серьезные убытки, что поспособствовало решению акционеров попытаться вернуть Стива в компанию.

Революция Эпл

В 2001 г. на рынок выходит новомодный аудиоплеер под названием "Айпод", который достаточно быстро стал популярным среди молодежи.

В 2003 г. появляется первый интернет-магазин, занимающийся продажей музыки для техники "Эпл". Ему дали название "iTunes Store".

В 2007 г. Наконец-то появляется первый Айфон. Его популярность растет с каждым годом, а количество продаж бьет все мировые рекорды. Мобильным телефоном нового поколения хотят завладеть все – от малого до старого. И все это заслуга легендарного Стива Джобса.

В 2008 г. появляется онлайн-магазин, который называется "App Store".

В 2010 году фирма "Эпл" становится настоящим лидером на рынке электронной техники. В то же время бренд запускает новый продукт – планшет "Айпад". Уже через 30 дней его выхода на рынок насчитывалось около 1 000 000 продаж. Это лишь подтверждает гениальность Джобса.

Начиная с 2011 г. "Эпл" считается самой дорогостоящей фирмой во всем мире. Но слава длилась не долго.

В 2013 производственные мощности компании начинают создавать 64-битные платы для ARM-архитектуры и двухъядерные процессоры "А7".

В 2014 свет увидели первые умные часы, которые подключаются к смартфону через Bluetooth и могут принимать звонки и сообщения.

Что происходит в компании сегодня?

За весь период существования фирма испытывала и хорошие и плохие времена. На сегодняшний день в компании присутствует своя корпоративная этика. Перед началом создания проекта нового устройства главенство прописывает четкие указания для каждого работника, которые должны держаться в строжайшей секретности. Также у них присутствует собственная стратегия продаж, разработанная еще самим Джобсом. Менеджеры освоили необходимые психологические приемы, помогающие увеличивать продажи.

Сотрудники ходят в специально пошитой униформе синего цвета, а новички проходят адаптацию в течение двух недель. В процессе работы все сотрудники компании "Эпл" повышают свою квалификацию, прослушивая различные полезные тренинги. Также они обучаются диагностированию техники.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.