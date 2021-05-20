Коммуникации для всех проблемных домов ЖК "Новинки Smart City" построят к ноябрю Общество

Коммуникации для всех проблемных домов ЖК Новинки Smart City построят к ноябрю Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Коммуникации для всех долгостроев в ЖК "Новинки Smart City" проложат к ноябрю 2021 года. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на строительную площадку.

Директор подразделения "Обеспечение завершения строительства" Наталья Сполохова рассказала дольщикам, что работы с инженерными коммуникациями сейчас являются приоритетной задачей, поскольку строящиеся дома необходимо обеспечить водой и светом.

На данный момент в ЖК уже построено 8 из 25 проблемных многоквартирных домов. Еще семь домов находятся в различной степени готовности, а 15 зданий – на уровне котлована.

"Прежде чем приступить к строительству домов, которые сегодня находятся на этапе котлована, необходимо подвести к ним инженерные коммуникации. Согласно плану проведения работ на строительство домов с уровня котлована мы выйдем ориентировочно в ноябре", - сообщила дольщикам Наталья Сполохова.

Присутствовавший на встрече заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов напомнил, что права всех 1 906 обманутых дольщиков ЖК "Новинки Smart City" должны быть восстановлены до конца 2022 года.

"У нас нет оснований сомневаться, что это будет сделано", - сказал Сергей Морозов.

Предполагается, что строительство домов, находящихся в различной степени готовности под номерами 16, 17, 18, завершится в III квартале 2021 года.

Напомним, ЖК "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов как в стране, так и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В марте 2018 года бывший застройщик ООО "Квартстройцентр" был признан банкротом. 10 апреля 2019 года Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства" подал заявление о намерении стать приобретателем прав и исполнить обязательства обанкротившейся компании перед дольщиками "Новинки Smart City". В конце мая арбитражный суд удовлетворил заявление, а уже летом новый застройщик возобновил работы. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.