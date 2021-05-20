Дрозды в парке "Швейария" принесли потомство в гнезде, свитом между деревом и изгородью Общество

Дрозды свили гнездо между деревом и изгородью, защищающий ствол во время благоустройства парка "Швейцария". Экологи смогли сфотографировать гнездо с птенцами. Гнездо приметили сотрудники ГК "ЕКС", ведущие работы в парке. В объектив камеры фотографа Всероссийского общества охраны природы попали три маленьких клюва. Напомним, парк "Швейцария" откроется в августе 2021 года. Сейчас его территория благоустраивается к 800-летию Нижнего Новгорода.

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