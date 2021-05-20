Восемь нижегородских предприятий стали лауреатами конкурса "Экспортер года" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Восемь предприятий Нижегородской области стали победителями регионального конкурса "Экспортер года". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках форума "Время экспорта" в технопарке "Анкудиновка".

Награды вручались в трех номинациях для крупного бизнеса – "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Максимальный прирост", а также в пяти номинациях для малых и средних предприятий (МСП) - "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Прорыв года" и "Новая география".

"Несмотря на непростой 2020 год, наши предприятия на 15% нарастили объем несырьевого и неэнергетического экспорта, и в 2021-м не сбавляют темпы. Считаю большим достижением то, что и благодаря работе нашего Центра развития экспорта впервые свою продукцию за рубеж в прошлом году начало поставлять более 170 нижегородских компаний. Работать на иностранных рынках в условиях жесткой конкуренции непросто, и за каждой из врученных на конкурсе "Экспортер года" наград, за каждым достигнутым показателем стоят годы кропотливого труда", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов рассказал, что для определения победителя в каждой номинации участников оценивала экспертная комиссия по множеству показателей. В частности, по объему экспорта, наличию международных сертификатов, товарных знаков, зарегистрированных за рубежом, наличию представительств за рубежом, сайта компании на иностранных языках, положительных публикаций в международных средствах массовой информации, а также по участию в международных выставках.

Предприятия-лауреаты получили дипломы от регионального правительства, статуэтки "Экспортер года" и сертификаты на изучение английского языка для сотрудников. Кроме того, победители регионального конкурса получат дополнительные баллы при участии в окружном этапе федерального конкурса "Экспортер года".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что за 2020 год несырьевой неэнергетический экспорт региона вырос на 15%, до $3,9 млрд, а по итогам первого квартала 2021 года - более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $831 млн.

Наращивание объемов экспорта является основной задачей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".