Программа массовой стерилизации домашних животных стартует в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Программа массовой стерилизации домашних животных стартует в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает благотворительный фонд "Сострадание НН".

По их информации, операции по стерилизации будут проходить на базе ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН" - как в условиях ветеринарного стационара, так и с помощью мобильной операционной.

На бесплатную стерилизацию домашних питомцев могут записаться пенсионеры, ветераны труда, инвалиды, малоимущие граждане, матери -одиночки и члены многодетных семей при предъявлении соответствующих документов.

Данный проект является благотворительным и социальным.

Организаторы акции уверены, что результаты данной работы не только дадут положительный эффект в виде экономии бюджетных средств, направляемых на отлов и содержание животных без владельцев, но и заставят граждан более ответственно подходить к решению вопроса о содержании домашних животных.