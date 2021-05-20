Особенности и модели фенов Dyson

В современном мире фены стали неотъемлемой частью утренних бьюти процедур. Причем как женских, так и мужских. Именно поэтому многие бренды стали выпускать свою именную технику для сушки и укладки волос. Не исключение и всем известный стайлер "Дайсон", цену которого можно посмотреть на официальном сайте. Компания "Dyson" предлагает своим потребителям стайлеры нового поколения, которые максимально заботливо взаимодействуют с волосами.

Про бренд

На торговых полках различных магазинов можно увидеть несколько моделей этого бренда. Каждая из них обладает определенным набором функций и имеет свои уникальные характеристики. Но не стоит забывать, что бренд "Дайсон" выпустил на рынок абсолютно новый революционный тип устройства для ухода за волосами. Такого результата удалось добиться, благодаря новейшей разработке. Компания специализируется на производстве малогабаритной бытовой техники: пылесосов, очистителей воздуха и стайлеров для волос.

История компании началась в Англии еще в 1970 году. Позже на территории завода был построен исследовательский центр, а продукция бренда получила самые шикарные мировые награды, относящиеся к качеству электротехники и инновациям в разработке продукции.

Фены "Дайсон" стали настоящим открытием среди прочей бытовой техники. Особое внимание заслуживает дизайн этой техники, ведь он не похож ни на один из брендов. Еще одна отличительная черта стайлеров – это их стоимость, которая в разы выше, чем у конкурентов.

Создатель бренда представляет свое детище как абсолютно безвредную технику для волос. Такая возможность оправдывается наличием уникального процесса сушки локонов, во время которого фен максимально контролирует температуру теплого воздуха. Он проверяет ее каждые двадцать секунд использования стайлера. Когда фен нагревается до критической точки, он автоматически начинает охлаждаться. Такая функция исключает пересушивание и повреждение волос.

Стайлеры "Дайсон" создавались таким образом, чтобы во время высушивания или укладки волос можно было использовать только один гаджет. Именно поэтому у него есть несколько сменных насадок. У каждой из этих насадок есть свои конкретные функции. После покупки "Дайсон" можно смело выбросить не только старый фен, но и всевозможные утюжки, плойки, средства для фиксации прически (имеются ввиду лаки для волос, гели, муссы и так далее).

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