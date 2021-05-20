Карта водителя - как оформить пошагово

Вождение грузовиков невозможно без надлежащей подготовки. Дело не только в необходимых полномочиях. Для автомобилей с цифровыми тахографами дополнительно требуется съемная карта - карта тахографа, на которой постоянно хранятся все необходимые данные. Где оформить карту водителя? Как это сделать, пошагово? Сколько это стоит?

Цифровые тахографы?

Цифровые тахографы нашли свое место в автомобилях с допустимой общей массой более 3,5 тонн и в автобусах. Их задача - постоянно записывать ключевые параметры, такие как время движения, остановки и отдыха, на микропроцессор карты водителя. Узнайте, что такое карта водителя, как ее получить и сколько она стоит. Почему это так важно? Отсутствие документа делает невозможным управление грузовиками, оснащенными цифровым тахографом.

Карта водителя - что это?

Во-первых, карта водителя позволяет идентифицировать человека, управляющего автомобилем. Взять его или использовать чужую копию невозможно. Она выдается сроком на пять лет, но стоит отметить, что этот срок не может превышать срок действия ваших водительских прав. Итак - если ваши водительские права действительны только 1,5 года, вы не можете получить карту водителя надолго.

Как шаг за шагом получить карту водителя?

Как получить карту водителя?

Перейдите на страницу сайта и выберите тип карты, которую хотите получить. В данном случае это будет карта водителя.

Решите, в какой форме вы хотите подавать документы. Стоит знать, что оформить карту водителя можно двумя способами. Обратите внимание, что время ожидания для онлайн-заявок составляет 7 дней, а для традиционной доставки - 30 дней.

Подготовить дополнительные необходимые документы. К ним относятся личные данные, в том числе номер банковского счета, фотография размером 3,5х4,5 см, отсканированные изображения подписи, водительские права и водительское удостоверение, а также, если вы подаете заявление о продлении срока действия документа, - также отсканированное изображение карты водителя, используемой для этого. далеко.

На следующих шагах выберите опцию «отправить заявку» и войдите на сайт. Укажите причину обращения за картой водителя и введите свои данные. Приложите дополнительные документы и подтвердите свою личность, чтобы перейти к следующему шагу.

На этом этапе вы должны заплатить.

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