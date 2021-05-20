Очередное снятие ограничений: увеличено число разрешенных посетителей для музеев и спортсекций Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", которы действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения касаются работы организаций дополнительного образования, музеев и зоопарков, проведения конгрессно-выставочных и памятных мероприятий.

"Было принято решение о внесении корректив в порядок работы ряда организаций и проведения публичных мероприятий. Вместе с этим мы понимаем, что угроза коронавируса сохраняется. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от каждого из нас. Прежде всего, речь о вакцинации: чем скорее будет формироваться коллективный иммунитет, тем скорее мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Глеб Никитин.

Согласно изменениям, число одновременно занимающихся в секциях дополнительного образования и спортивной подготовки в помещениях увеличивается с 15 до 30 человек. На открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек.

На памятные мероприятия теперь могут приходить до 150 человек (ранее до 50 участников). В конгрессно-выставочных мероприятиях могут участвовать до 100 человек (ранее 50).

Площадь на одного посетителя музея и зоопарка теперь составляет 5 кв. метров, а не 10 кв. метров, как было ранее. Кроме того, число посетителей в группах увеличивается с 5 до 15 человек. Отменяется норма о посещении зоопарков только по электронным билетам, проданным более чем за 3 часа до времени посещения.