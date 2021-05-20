Как работает алмазное сверление и почему такой метод пользуется повышенным спросом

В строительстве в последнее время весьма распространена технология алмазного сверления бетона. Использование данного метода позволяет сократить время работы и сэкономить немалые средства.

В процессе проведения алмазного сверления по бетону удается сформировать идеально ровные отверстия, не требующие дополнительной обработки, именно поэтому данный метод распространен сегодня повсеместно, его используют для проведения внутренних им наружных работ, так как образование пыли в этом случае отсутствует практически полностью. Подобным образом можно выполнять строительные и отделочные работы в том числе в жилых и офисных помещениях.

Алмазное сверление, подробно описанное на https://xn----7sbajpjolckn2o.xn--p1ai/, позволяет регулировать не только глубину, но и диаметр отверстия, подобное решение идеально подходит для создания проемов. Для этой цели достаточно просверлить в определенном отдалении друг от друга несколько отверстий и выполнить после этого технологическую резку.

Отдельные компании взяли данный метод на вооружение для того, чтобы использовать его для проделывания в бетоне отверстий, предназначенных для канализационных труб не менее распространен этот способ, когда нужно заменить электропроводку.

Основные преимущества использования алмазного сверления

Стоит отметить, что вариативность работ, в рамках которых используется такой метод, отличается разнообразием, для сверления данного типа активно применяются многочисленные коронки, благодаря которым отверстия можно создавать под любым углом. Алмазное сверление силами специалистов компании "Алмазный век рф" позволяет обрабатывать стены, глубина которых достигает 500 мм, диаметр при этом может варьироваться от 200 до 500 мм. При этом отступ в процессе бурения получается практически незаметный, не превышая 1 мм.

Особого внимания заслуживает оперативность проведения работ данного типа, что сокращает сроки в целом. Независимо от того, какой именно материал приходится обрабатывать подобным образом, средняя скорость сверления составляет примерно 5-7 см ежеминутно.

К числу неоспоримых плюсов такого метода обработки материалов относятся:

Сверхточное сверление независимо от твердости основы, вид используемого материала не имеет значения;

Отсутствие вибрационных нагрузок, что важно при обустройстве перекрытий и фундаментов, которые могут деформироваться, если оказывать на них лишние воздействия;

Возможность просверлить отверстие, глубина которого составляет до 10 метров;

Отсутствие шума в процессе работы;

Возможность получить ровные и точные отверстия не только в бетоне, но и в твердых породах.

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