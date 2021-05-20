Фото:
Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Монеты будут выпущены в обращение 28 мая 2021 года. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
К юбилею города регулятор выпустит партию серебряных монет номиналом 3 рубля и золотых - номиналом 50 рублей. Монеты из драгоценных металлов выйдут под названием "800-летие основания Нижнего Новгорода" серии "Города".
Из недрагоценного металла ЦБ выпустит монету номиналом 10 рублей "Нижний Новгород, Нижегородская область" серии "Древние города России".
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение северо-восточной стены Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, ведущей к Волге; имеются надписи, вверху по окружности: "НИЖНИЙ НОВГОРОД", внизу: "800 ЛЕТ".
Тираж монеты — 3 тысячи штук.
Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм. На ней золотой расположено рельефное изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля; имеются надписи, вверху по окружности: "НИЖНИЙ НОВГОРОД", внизу: "800 ЛЕТ".
Банк России выпустит 1 тысячу таких монет.
Диаметр монеты, номиналом 10 рублей составляет 27 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.
Монета выйдет тиражом в 1 млн штук.
Видео предоставлено ЦБ РФ:
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+