Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода Общество

Фото: ЦБ РФ

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Банк России выпускает памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Монеты будут выпущены в обращение 28 мая 2021 года. Они являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

К юбилею города регулятор выпустит партию серебряных монет номиналом 3 рубля и золотых - номиналом 50 рублей. Монеты из драгоценных металлов выйдут под названием "800-летие основания Нижнего Новгорода" серии "Города".

Из недрагоценного металла ЦБ выпустит монету номиналом 10 рублей "Нижний Новгород, Нижегородская область" серии "Древние города России".

Описание монет из драгоценных металлов:

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение северо-восточной стены Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, ведущей к Волге; имеются надписи, вверху по окружности: "НИЖНИЙ НОВГОРОД", внизу: "800 ЛЕТ".

Тираж монеты — 3 тысячи штук.





Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм. На ней золотой расположено рельефное изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля; имеются надписи, вверху по окружности: "НИЖНИЙ НОВГОРОД", внизу: "800 ЛЕТ".

Банк России выпустит 1 тысячу таких монет.



Описание монеты из недрагоценного металла:

Диаметр монеты, номиналом 10 рублей составляет 27 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

Монета выйдет тиражом в 1 млн штук.





Видео предоставлено ЦБ РФ: