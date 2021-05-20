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Общество

Треть из планируемых деревьев уже высадили в парке "Швейцария"

27 мая 2021 18:40  [154] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Члены Общественной палаты Нижегородской области обсудили проект комплексного благоустройства и ход работ в парке "Швейцария" и приняли решение о посещении парка перед окончанием работ и сдачей объектов. Об этом стало известно во время встречи членов палаты с ответственными за работы в парке.

"Парки – это живой организм, там нужно по максимуму сохранять зеленые насаждения, но в то же время обеспечить комфорт для людей. Пока к строителям замечаний нет, но очень хотелось бы побывать в парке перед открытием, проследить за аккуратностью благоустройства", – заявил председатель Общественной палаты Нижегородской области и президент ННГУ Роман Стронгин. Палата создаст рабочую группу для оценки перспектив дальнейшего развития парка.

По словам генерального директора управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода Сергея Шемчука, готовность парка сейчас составляет около 60%. Выполнено основание под дорожно-тропиночную сеть, проложены канализация, водопровод и электросети.

"Идут работы по сооружению временных павильонов, начали установку малых архитектурных форм. Уже высадили более 500 деревьев из планируемых 1 600", – добавил он.

Заместитель начальника управления капстроительства компании-подрядчика ГК ЕКС Петр Седельников рассказал, что встречи с общественностью помогают в благоустройстве парка.

"Мы все мнения принимаем в работу, прислушиваемся к людям. Уже были учтены сотни предложений горожан и экспертов по различным направлениям. Это, в основном, мелкие изменения, но именно из них складывается качество и комфорт", – отметил представитель подрядчика.

"Сейчас мы уже ведем полив вновь высаженных деревьев и кустарников. Увлажняем почву, ориентируясь на погодные условия", - добавил Петр Седельников.

Напомним, комплексное благоустройство парка "Швейцария" – крупнейший проект благоустройства, реализующийся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают павильоны с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария Парки
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