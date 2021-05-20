Почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в Нижнем Новгороде в текущем году Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 1 млрд рублей выделен на ремонт дорог в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде в текущем году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, эта сумма в два раза больше, чем годом ранее.



"Складывающаяся в рамках конкурсных процедур экономия позволила увеличить количество участков до 50, 30 из которых ремонтируется в рамках нацпроекта. На данный момент на проспекте Молодежном, улице Минеева и Стрелковой ремонт уже завершили, на улице Родионова – готовность объекта составляет 97%. На улицах Интернациональной, проспекте Кораблестроителей работы выполнены более чем на 70%. Помимо ремонта проезжей части, устанавливают пешеходные ограждения, новые дорожные знаки и наносят разметку термопластиком", - отметил Юрий Шалабаев.

"В этом году работы начались раньше, так как перед нами стоит задача закончить благоустройство к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, что никак не должно сказываться на качестве, чтобы нижегородцы могли пользоваться современной инфраструктурой долгие годы", - добавил он.

Как рассказал генеральный директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков, на площади Минина начался второй этап работ по укладке нового дорожного полотна. Общая площадь ремонтируемой проезжей части составляет 27 700 кв метров. Работы также предусматривают ремонт тротуаров площадью более четырёх тысяч кв метров, замену бортового камня, установку новых дорожных знаков и нанесение разметки из термопластика.

"Обратил внимание подрядчиков, что, кроме работ, предусматриваемых контрактом, необходимо соблюдать и культуру производства работ. Они не должны доставлять неудобства нижегородцам и мешать работе общественного транспорта. - отметил Андрей Левдиков. - Работы идут с опережением графика, так как площадь Минина традиционно является местом большого скопления людей и транспорта, поэтому подрядчик работает круглосуточно, производя значительную часть работ в ночное время".

Как пояснил гендиректор подрядной организации Сейид Атдуев, укладку нового асфальта они осуществляют участками. Чтобы на дороге не было грубых стыков, дорожники используют герметик деформационных швов – битумно-полимерную ленту, которая обеспечивает ровное покрытие. Приступая к работам, специалисты проверили технический паспорт автомобильной дороги на соответствие установленным ГОСТам. При производстве работ используются современные материалы, которые обеспечивают повышенную стойкость покрытия.

"На первый участок ушло около тысячи тонн асфальто-бетонной смеси ЩМА-11, которая производится по новому СНИПу на полимерном битумном вяжущем, которая продлевает срок службы покрытия. На свою работу мы даём гарантию пять лет", - рассказал Сейид Атдуев.

Напомним, нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Нижнем Новгороде с 2018 года, когда Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий сроки и цели национальных проектов по 13 стратегическим направлениям. К 2024 году доля дорог в Нижнем Новгороде, соответствующих нормативам, должна быть не менее 85%.