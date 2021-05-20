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Общество

Еще две территории - парк Кулибина и зону у ДК Ленина благоустроят в этом году

31 мая 2021 12:01  [1] Общество
бульвар Юбилейный

бульвар Юбилейный

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще две территории - парк Кулибина и зону у ДК Ленина благоустроят в этом году. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, средства на благоустройство этих территорий появились в бюджете города благодаря экономии. Сейчас по этим объектам проходят конкурсы на право выполнения ремонтных работ. С подрядчиком, ответственным за работу у озера на улице Пермякова, пришлось расстаться, он оказался недобросовестным - теперь назначен новый конкурс.

"В этом году пространства начали благоустраивать раньше, чем в прошлом, постарались синхронизировать работы с ресурсоснабжающими организациями, с капремонтом дорог и тротуаров, с ремонтом фасадов. Это было непросто, но нам удалось. Задача стоит – в наиболее короткие сроки завершить благоустройство, но на качестве это сказаться не должно. Поэтому главы районов по моему поручению уделяют особое внимание качеству работ", – отметил Юрий Шалабаев.

Как сообщила заместитель главы города, глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, сейчас на Юбилейном бульваре идет укладка основания под велодорожку, бортового камня и асфальтирование велодорожки. Также ведутся электромонтажные работы по закладке кабеля.

В сквере на Юбилейном бульваре уже выполнили больше половины запланированного. "Выставлено 70% тротуарного бордюра, площадка подготовлена к брусчатке и выложено примерно 500 квадратных метров нового покрытия. Самая сложная часть позади. Со следующей недели завозим плодородный грунт, начнем озеленение и установку лавок, урн и качелей", – пояснил заместитель директора ООО "Артстрой" Михаил Камышенков.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили 33 парка и сквера.

В общей сложности 133 общественных пространства выставлены на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2021 году. Голосование завершилось 30 мая. "Общественные пространства – победители будут благоустроены в 2022 году", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
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