Более 100 волонтеров стали участниками Всероссийского съезда "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде Общество

Более 100 волонтеров стали участниками Всероссийского съезда "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства нижегородской области.

В Нижнем Новгороде 29 мая завершился первый Всероссийский съезд координаторов и волонтеров движения "Том Сойер Фест", который прошел при поддержке нижегородского правительства. Он включал в себя дискуссионную и фестивальную части, когда волонтёры восстанавливали исторические объекты.

"Результатом дискуссий на съезде стал проект обращения к президенту Владимиру Путину и правительству России с предложением создать национальную программу по сохранению исторического наследия. Рад, что такие инициативы появляются в год 800-летия Нижнего Новгорода", – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, "продуктивный диалог волонтеров, правительства области и муниципалитетов – шаг вперед в комплексном сохранении исторического наследия". По его словам, все участники съезда поставили ему высокую оценку. Всего же в акциях, которые прошли в рамках съезда приняли участие 130 представителей общественного движения в защиту исторической среды из 35 городов России.

По словам губернатора Нижегородской области, одна из ключевых задач съезда – переход от восстановления единичных объектов силами волонтеров к комплексному сохранению исторической среды на федеральном уровне.

Дискуссионная часть съезда проходила в формате закрытых конференций, во время которых представители городов-участников "Том Сойер Феста" делились опытом восстановления исторических объектов за прошедшие сезоны, обсуждали проблемы и возможности для партнерства и привлечения новых волонтеров в движение. В мероприятии также приняли участие Глеб Никитин и представители нижегородского правительства. На мероприятии был презентован уникальный опыт Нижегородской области по сохранению исторической среды: разработка комплексных региональных программ, субсидирование собственников ОКН, работа с инвесторами, продуктивный диалог с общественностью, а также создание при взаимодействии правительства и градозащитников организаций для восстановления и дальнейшего развития территорий с исторической застройкой.

Напомним, что с 25 по 29 мая добровольцы из разных городов помогали восстанавливать дома и усадебные сады на территории квартала церкви Трех Святителей (в границах ул. Новая, Короленко, Славянская и Студеная). 28 мая Глеб Никитин вместе с волонтерами и организаторами съезда принял участие в благоустройстве дома №47 по улице Студеной и в высадке молодого дуба в усадебном саду между домами 1 и 3 по улице Славянской.

Всего в рамках волонтерского кампуса на домах по ул. Славянской, Короленко, Новой и Студеной работало около 80 волонтеров. В результате очищены от старой краски, загрунтованы и покрашены фасад и цоколь на доме №4 по ул. Славянской, зачищены, загрунтованы и покрыты лаком двери на доме №3 по ул. Славянской. На доме №47 по ул. Студеной зачищен фасад, загрунтован и покрашен новый забор, во дворе убран мусор. Подготовлен к следующему этапу благоустройства сад усадьбы архитектора Владимира Лемке (во дворе ул. Короленко 11а и 11б): кронированы и подлечены деревья. Кроме того, закончены работы по грунтовке и покраске на боковом фасаде главного дома усадьбы Лемке. Во дворе дома №22 по ул. Новой убран мусор, в организованной там же столярной мастерской восстановлены и покрашены наличники с дома № 15 по ул. Короленко.

Гости съезда не только занимались восстановлением домов, но и обретали полезные навыки на мастер-классах. Координатор "Том Сойер Фест Нижний Новгород" и советник директора АНО "АСИРИС" Анна Давыдова отметила, что ремонт нижегородских домов стал для волонтеров хорошей практикой по работе с деревянными старинными зданиями.

Напомним, квартал церкви Трех Святителей – это территория с сохранившейся уникальной деревянной застройкой конца XIX-начала XX века. Улицы Новая, Короленко, Славянская и Студеная образуют один квартал, в котором находятся 26 домов, многие из которых – объекты культурного наследия. Для данной территории АНО "Заповедные кварталы" разработало концепцию по сохранению исторической среды. Место должно стать культурным центром, привлекательным для туристов и жителей города. АНО "Заповедные кварталы" вошло в состав учредителей АНО "АСИРИС".

По словам директора АНО "АСИРИС" Дмитрия Ивагина, в настоящее время решаются юридические вопросы с собственниками, ведется диалог с инвесторами, которые уже выражают интерес к историческим объектам.