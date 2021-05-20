Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вмешался в конфликт жителей Кухнечихи – противников детской площадки.
В микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода разгорелся конфликт из-за установки детской площадки во дворах домов ул. Рокоссовского, 19 и бульвар 60-летия Октября, 28. Жители с детьми выступила за ее установку, другая часть жильцов – против.
Проблему, которая возникла в микрорайоне, нижегородцы озвучили губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в Instagram. Как пишет alexklimkina, перед монтажом площадки "домоуправляющая компания обзванивала жителей и узнавала мнение по поводу её установки, когда же рабочие приехали ее устанавливать,
прибежали пенсионеры с криками, что им детская площадка не нужна, а здесь будут собираться только алкоголики и орать по ночам. Даже подписи побежали собирать против детской площадки".
Глеб Никитин в ответ написал, что "закон обязывает учитывать мнения всех и принимать решения в интересах большинства". Губернатор Нижегородской области в свою очередь дал поручение главе района взять на контроль этот вопрос.
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