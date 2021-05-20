Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

Согласно информации, подведены итоги рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте golosZa.ru.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, было отобрано 30 территорий, но это не окончательный список.

"По опыту этого и предыдущих лет могу сказать, что, как правило, во время конкурсов по выбору подрядчика складывается экономия, которую мы можем направить на благоустройство дополнительных пространств", - отметил он.

Список пространств, выбранных для благоустройства в 2022 году: