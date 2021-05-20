Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 02 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 июня 2021 16:12  [103] "Отказываясь от прививки, вы играете в русскую рулетку", - Иван Романов
01 июня 2021 15:56  [286] Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году
01 июня 2021 15:40  [126] Оползень в селе Караулово не связан с сетями "Нижегородского водоканала"
01 июня 2021 15:22  [124] Программа временного трудоустройства несовершеннолетних стартовала в Нижнем Новгороде
01 июня 2021 14:35  [21563] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 1 июня)
01 июня 2021 14:28  [151] Нижегородские сельхозпредприятия приступили к заготовке кормов для животноводства
01 июня 2021 13:44  [168] Дворовые территории 36 домов Нижнего Новгорода благоустроят этим летом
01 июня 2021 13:23  [218] Нижегородский проект "Школа 800" представили экспертам из крупнейших вузов РФ
01 июня 2021 12:35  [747] Первый городской электробус запустят в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею
01 июня 2021 12:34  [563] Некачественное оливковое масло обнаружили в Нижегородской области
Общество

Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году

01 июня 2021 15:56  [286] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.

Согласно информации, подведены итоги рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте golosZa.ru.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, было отобрано 30 территорий, но это не окончательный список.

"По опыту этого и предыдущих лет могу сказать, что, как правило, во время конкурсов по выбору подрядчика складывается экономия, которую мы можем направить на благоустройство дополнительных пространств", - отметил он.

Список пространств, выбранных для благоустройства в 2022 году:

  1. Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар)
  2. Сквер № 1 по пр. Ильича, сквер № 2 по пр. Ильича, сквер № 3 по пр. Ильича – сквер Бориса Видяева, сквер № 5 по пр. Ильича, сквер № 6 по пр. Ильича, сквер № 4 по пр. Ильича
  3. Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар" до ул. Васнецова)
  4. Ул. Южное Шоссе — ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар)
  5. Сквер по ул. Марата
  6. Зона отдыха "Березовая роща"
  7. Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39)
  8. Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
  9. Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской
  10. Сквер "Труженикам тыла" у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
  11. Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
  12. Сквер по ул. Березовской, д. 104а (в границах ул. Березовской, д. 102, 104а, 104/1)
  13. Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
  14. Сквер в микрорайоне Бурнаковский (в границах ул. Народной, д. 38, 40)
  15. Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20
  16. Ул. Родионова, д. 23 (территория бывшего кладбища)
  17. Сквер у стадиона "Водник"
  18. Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса)
  19. Лыкова Дамба
  20. Сквер на пл. им. Маршала Жукова
  21. Территория вокруг стадиона "Радий"
  22. Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
  23. Памятник природы "Дубрава" по ул. Невской
  24. Пл. Советская
  25. Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского"
  26. Дубовая аллея (ул. Рокоссовского)
  27. Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра "Ракета")
  28. Ул. Коминтерна
  29. Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
  30. Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph