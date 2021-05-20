НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова
Определены территории, которые благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте благоустройства горадминистрации.
Согласно информации, подведены итоги рейтингового голосования, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на сайте golosZa.ru.
По словам мэра города Юрия Шалабаева, было отобрано 30 территорий, но это не окончательный список.
"По опыту этого и предыдущих лет могу сказать, что, как правило, во время конкурсов по выбору подрядчика складывается экономия, которую мы можем направить на благоустройство дополнительных пространств", - отметил он.
Список пространств, выбранных для благоустройства в 2022 году:
- Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар)
- Сквер № 1 по пр. Ильича, сквер № 2 по пр. Ильича, сквер № 3 по пр. Ильича – сквер Бориса Видяева, сквер № 5 по пр. Ильича, сквер № 6 по пр. Ильича, сквер № 4 по пр. Ильича
- Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на "Евроспар" до ул. Васнецова)
- Ул. Южное Шоссе — ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар)
- Сквер по ул. Марата
- Зона отдыха "Березовая роща"
- Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39)
- Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
- Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской
- Сквер "Труженикам тыла" у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
- Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
- Сквер по ул. Березовской, д. 104а (в границах ул. Березовской, д. 102, 104а, 104/1)
- Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
- Сквер в микрорайоне Бурнаковский (в границах ул. Народной, д. 38, 40)
- Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20
- Ул. Родионова, д. 23 (территория бывшего кладбища)
- Сквер у стадиона "Водник"
- Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса)
- Лыкова Дамба
- Сквер на пл. им. Маршала Жукова
- Территория вокруг стадиона "Радий"
- Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
- Памятник природы "Дубрава" по ул. Невской
- Пл. Советская
- Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского"
- Дубовая аллея (ул. Рокоссовского)
- Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра "Ракета")
- Ул. Коминтерна
- Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13
- Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной
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