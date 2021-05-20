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Общество

Самый большой в мире университетский кампус может появиться в Борской пойме

01 июня 2021 17:05  [1084] Общество
Место предполагаемого паркограда Нижний

Место предполагаемого паркограда Нижний

Фото: с сайта комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Паркоград "Нижний" может появиться в Борской пойме под Нижним Новгородом. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Согласно информации, ГК "Русские инвестиции" разработала концепцию развития Борской поймы и соседних территорий по заказу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что речь идет не о бизнес-проекте, а о создании практически нового города.

Паркоград предлагается построить на территории площадью 5,4 тысяч га. Он будет представлять собой самый большой в мире университетский кампус.

Кампус будет состоять из нескольких кластеров, каждый из которых можно условно разделить на пять зон:

- образование, наука, бизнес;
- спорт, искусство, развлечение;
- зона кратковременного проживания (отели и хостелы);
- зона индивидуального проживания (апартаменты); зона совместного проживания (общежития).

(Фото: с сайта комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы)

"Тематические кафедры станут центром профессионального притяжения. Здесь будут работать лучшие преподаватели и сотрудники нижегородских вузов совместно с российскими и международными экспертами. На основании своего стартапа, проекта, дипломной работы и собранных баллов студент может претендовать на диплом любого вуза-резидента паркограда", - говорится в концепции.

Планируется, что паркоград "Нижний" станет также важнейшей профильной площадкой для онлайн-образования международного масштаба.

"Здесь начнут готовить самостоятельных профессионалов – самозанятых, – которые готовы продавать свои компетенции на рынке через цифровые платформы. Большинство будут учиться онлайн и приезжать только на "звездные" лекции, мероприятия, некоторые экзамены, посещать нетворкинг или работать по контракту", – пояснил председатель совета директоров группы компаний "Русские инвестиции" Кирилл Игнатьев

Ожидается, что в паркограде смогут проживать 70 тысяч студентов, 40 тысяч предпринимателей и самозанятых, а также 30 тысяч сотрудников персонала и приглашенных работать по контракту. 

Предполагается, что застройка квартала будет малоэтажной - не больше трех этажей. Более 60% кровель зданий займут "крыши-газоны" со всесезонным подогревом. Центральная площадь паркограда также будет расположена на крышах. Основная застройка участка – "связанная смешанная среда", т.е. здания здесь соединят крытыми переходами и мостиками.

(Фото: с сайта комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы)

"Главный формат всего городского дизайна – парк с зелеными лужайками, пешеходными и велодорожками, каналами и озерами, ландшафтной парковой архитектурой и объектами международной выставки биеннале open air. Более 500 метров поймы мы сохраняем в первозданном виде", - отмечается в концепции.

Кампус будет максимально наполнен новейшими смарт-технологиями. Речь идет об элементах "умного дома", электрохромных стеклах с изменением прозрачности и уровня затемнения, энергонакопительных стеклах, биодинамическом освещение, датчиках дождя/солнца.

Кроме того, в паркограде запланирован деловой квартал, который включает офисные пространства класса "А" и "В", а также жилые здания с инфраструктурой. В квартале также будет расположен офис правительства Нижегородской области и клиентский сервис цифровой мэрии паркограда "Нижний", часть офисов крупных корпораций и их структурных подразделений.

Главным объектом делового квартала станет высотное здание (до 35 этажей) в виде буквы "Н" в стиле "вертикального парка". Фасад планируется покрыть вечнозеленой всесезонной растительностью. 

(Фото: с сайта комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы)

Предполагается, что паркоград станет полностью обеспечиваться "чистой электроэнергией". Его энергокомплекс будет состоять из двух мини-ГЭС, солнечных электростанций и батарей, геотермальных насосов и устройств микроэнергетики. 

По улицам будут курсировать мини-электробусы, по воде - электрокатера. Кроме того, в паркограде появится беспилотный шаттл на канатной тяге. Важнейшие объекты "Нижнего" соединит бесшумный поезд. Также в этом квартале предусмотрена ж/д станция "Гнездо", куда в перспективе смогут прибывать скоростные поезда.

Точных сроков реализации проекта не называется.

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