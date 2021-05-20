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Бизнес

Более 40 нарушений природоохранного законодательства выявлено Росприроднадзором на ПАО "ГАЗ"

01 июня 2021 17:07  [431] Бизнес

Более 40 нарушений природоохранного законодательства выявлено Росприроднадзором на ПАО "ГАЗ", сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявлены сотрудниками Росприроднадзора в ходе плановой проверки после осмотра территории ГАЗа, изучения экологической документации и отбора проб воздуха, воды и почвы.

Специалисты Росприроднадзора после изучения материалов проверки пришли к выводу, что ПАО "ГАЗ" осуществляет свою производственную деятельность с многочисленными отступлениями от норм и требований природоохранного законодательства. Всего по итогам проверки зафиксировано 43 нарушения не только в области охраны атмосферного воздуха, но и обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что ПАО "ГАЗ" нарушает условия действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. В частности, зафиксировано превышение нормативов ПДК по алюминию до 104,3 раз.

Нарушения выявлены также и на полигоне промотходов ПАО "ГАЗ" в Игумновском лесничестве. Свалка негативно воздействует на окружающую среду, нет ограждения, и в целом не
соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Пробы почвы у полигона показали превышение концентрации загрязняющих по кадмию до 24 раз, нефтепродуктам до 9 раз, меди до 75 раз, свинцу до 10 раз, а также по никелю, и цинку. Отбор проб воды также показал нарушения.

Кроме того, выявлены факты сокрытия или искажения экологической информации и другие нарушения. По каждому нарушению будут составлены протоколы, а виновные будут привлечены к ответственности.

ПАО "ГАЗ" выданы предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Исполнение находится на особом контроле Управления Росприроднадзора.

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Теги:
ГАЗ Природа и экология Росприроднадзор
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