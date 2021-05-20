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Общество

Почти 200 детей стали участниками конкурса "Святая Нижегородская земля"

01 июня 2021 19:02  [408] Общество

Почти 200 детей стали участниками конкурса "Святая Нижегородская земля", сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

В Международный день защиты детей 1 июня в Думе Нижнего Новгорода прошло награждение победителей открытого конкурса детского творчества "Святая Нижегородская земля". Его участниками в 2021 году стали около 200 ребят из школ и детских творческих коллективов Нижнего Новгорода и районов области. Конкурс был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Ребята на конкурс предоставили работы, посвященные истории России и сохранению православных традиций родного края, в четырех номинациях: литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство и проектная деятельность.

НА протяжении 10 лет конкурс проводится Нижегородский региональный фонд "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая" при грантовой поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и с благословления митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Победителей конкурса поздравил председатель Думы Нижнего Новгорода, председатель Попечительского совета фонда "Памяти митрополита Николая" Олег Лавричев.

"Отрадно, что ваша жизненная стезя начинается с доброго, нравственного и вечного. Вы отразили в своих работах душевный порыв, любовь к малой родине, доброту, нравственность и человечность", – отметил он. Спикер Думы также поблагодарил педагогов, которые помогли ребятам проявить свой талант. "Вы отдаете свои знания и душевные силы, прививаете детям любовь к Родине и к миру, который нас окружает. И фонд митрополита Николая в своей деятельности стремится к тому, чтобы пространство добра включало как можно больше людей", - добавил он.

Для победителей конкурса были подготовлены дипломы и награды от организаторов, а также организованы экскурсия в ГЦСИ "Арсенал", знакомство с работой городской Думы, праздничный концерт.

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Теги:
Городская дума Дети Конкурсы
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