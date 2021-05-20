Звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" удостоены 12 представителей малого и среднего бизнеса Бизнес

Звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" удостоены 12 представителей малого и среднего бизнеса региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В региональном минпромторге сообщили, что конкурс проходил в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Награды вручили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Евгений Люлин подчеркнул важность сотрудничества законодательной и исполнительной власти с общественными объединениями бизнеса – Торгово-промышленной палатой, Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей.

"Благодаря многолетнему взаимодействию законопроекты получают самую объективную экспертную оценку, совместно вырабатываются инициативы по поддержке деловой активности. Кроме того, в интересах бизнеса была учреждена должность регионального бизнес-омбудсмена. Предприниматели нашей области имеют огромный потенциал, наша задача – всеми возможными способами помогать им, создавать условия для развития бизнеса, обеспечивать всестороннюю поддержку. Сегодня мы желаем им дальнейших успехов: новых перспективных проектов, надежных партнеров, стабильной уверенной работы на благо Нижегородской области и всей нашей страны", - сказал председатель Законодательного собрания региона.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, звание "Заслуженный предприниматель" присваивается за особые заслуги в развитии малого и среднего бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг.

"В Нижегородской области особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Сегодня представители этой сферы деятельности вносят весомый вклад в экономику региона и во многом определяют его будущее. Многие предприниматели принимают активное участие в развитии, добиваются высоких результатов в производстве, а также в обеспечении достойного качества и конкурентоспособности продукции или услуг. Поэтому руководство региона решило учредить награду "Заслуженный предприниматель". И Законодательное собрание поддержало это предложение", - сказал Андрей Саносян.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, номинантами нынешнего года стали представители бизнес-сообщества, уделяющие особое внимание решению социальных и экономических вопросов развития территорий, созданию новых рабочих мест, социальному обеспечению работников и подготовке квалифицированных кадров

"Ходатайство о присвоении звания инициировали коллективы организаций, а также органы исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания, региональная Торгово-промышленной палата, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области, общественные организации, органы местного самоуправления или лично глава региона", - добавил Максим Черкасов.

Звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" удостоены:

- Александр Алексеев, директор ООО "Континент ЭТС",

- Петр Белов, директор ООО "СЗ «Андор",

- Сергей Борякин, учредитель ООО "Рось",

- Игорь Гордеев, генеральный директор ООО "Гранд-НН",

- Александр Гудин, генеральный директор ООО "Лоймина",

- Иван Елесин, директор ЗАО "Завод "Труд",

- Олег Зайцев, генеральный директор ООО "Газсервискомпозит",

- Александр Котюсов, директор ООО "Меркурий",

- Сергей Рубан, директор ООО "Виталич",

- Капитолина Скворцова, учредитель ООО "СК Центр",

- Евгений Соснин, директор ООО "Промысел",

- Игорь Тюрин, учредитель ООО "Фрукты и продукты".

По словам генерального директора ООО "Гранд-НН" Игоря Гордеева, его компания пользовалась мерами финансовой поддержки регионального Минпрома и Минсельхоза.

"Предпринимателю очень важно чувствовать и моральную поддержку руководства области. Звание «Заслуженный предприниматель» - не только почетное, но и обязывающее к дальнейшему развитию дела. Надеюсь, что внимание, которое сегодня оказывается в регионе предпринимательству, поможет тем, кто еще колеблется, решая, идти или не идти в бизнес, принять правильное решение. Заниматься своим делом очень интересно, это воплощение идей, мечты. Это то, чему стоит посвятить себя", - сказал Игорь Гордеев.

В рамках мероприятия также состоялось награждение предпринимателей почетными грамотами и дипломами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области около 250 млн рублей будет направлено на поддержку предпринимательства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2021 году.

Напомним, что нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.



СПАВКА:

Звание "Заслуженный предприниматель" присваивается пожизненно гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Нижегородской области непрерывно на протяжении не менее 10 лет. Присвоить его могут индивидуальному предпринимателю, руководителю и (или) учредителю юридического лица, относящегося к числу субъектов МСП, зарегистрированных в Российской Федерации. Повторное присуждение звания одному и тому же лицу не производится.