Более 50 домов частично остались без света и воды в Нижнем Новгороде 2 июня 2021 года. Об этом сообщает ЕДДС - Нижний Новгород.
Отключения связаны с проведением ремонтных работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.
Электроэнергия
Так, с 8:00 до 18:00 света не будет в домах №9, 11, 13 и 15 по ул. 50 лет Победы; с 13:00 до 16:00 - в домах №13, 15, 17 по ул. Ярошенко в Московском районе.
С 8:00 до 17:00 электроснабжение приостанавливается по адресам: ул. Большая Покровская, 25, ул. Студеная, 6, 10, 10а, 11, 12, пер. Холодный, 4 в Нижегородском районе.
С 10:00 до 13:00 - в доме №33 по ул. Львовской в Автозаводском районе.
Горячая вода
Кроме того, с 9:00 в Приокском районе в домах №17 и 19 по ул. Горной, доме №3 по ул. Карбышева, домах №6, 7 в мкр. Щербинки-1 и в Осташковском переулке отключили горячую воду. Водоснабжение возобновится к 14:00.
С 9:00 до 15:00 горячей воды не будет в домах №20, 23, 24, 25 и 27 по ул. Красных зорь, доме №103 по ул. Березовской, доме №22 по ул. Страж Революции и доме №3 по ул. Софьи Перовской в Московском районе.
С 9:00 до 15:00 без горячей воды останутся жители домов №8, 8/1 и 8/2 по ул. Верхне-Печерской Нижегородского района.
Холодная вода
Также с 23:00 до 5:00 (3 июня) по адресам: ул. Премудрова, 8/10, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 16/1, 18, 18/1; ул. Снежная, 4; ул. Кировская, 3, 5, 7; ул. Героя Самочкина, 9, 11, 11а и 15/10 в Ленинском районе - отключат холодную воду.
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