Как выбрать окна в квартиру?

Выбирая квартиру, в первую очередь необходимо брать в расчет, к какому сегменту недвижимости относится данный вид жилья. Всего их три:

Новостройка. Да, в современных домах сразу устанавливают пластиковые окна, однако, эти конструкции не выполняют свои функции в полном объеме, поэтому их приходится менять практически сразу; Вторичное со старыми окнами. В таких квартирах, как правило, ставят новые окна еще до заезда в свою квартиру, поскольку конструкции старого образца не могут похвастаться хорошими характеристиками; Вторичное жилье со старыми пластиковыми окнами. Ни для кого не секрет, что у всего есть свой эксплуатационный срок. Пластиковые окна не являются исключением, поэтому спустя два десятилетия могут появляться признаки технического износа и снижение функциональности.

Раз пришла пора поставить новые окна для квартиры, то подойти к выбору конструкции необходимо со всей ответственностью. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Необходимо учесть, в какую сторону смотрят окна. Поскольку если они выходят на улицу, то потребуется дополнительная шумоизоляция;

Также отношение окна к солнцу стоит брать в расчет, ведь специально для солнечной стороны можно поставить стеклопакеты с солнцезащитой;

При наличии в доме маленьких детей лучше дополнительно взять специальную фурнитуру, чтобы избежать несчастных случаев;

Играет свою роль и этаж. Так, на нижних этажах рекомендуется устанавливать противовзломную фурнитуру.

Есть и другие немаловажные аспекты, которые лучше не упускать из внимания. Так, можно рассмотреть вариант с профильной системой по уровню шумоизоляции и теплосбережения. На сегодняшний день вполне реально приобрести модели, которые даже имеют прекрасные базовые параметры и способны обеспечить в доме тепло, тишину и покой. Последнее особенно важно в городском шуме.

Также особое внимание следует уделить стеклопакету, поскольку он играет во всей конструкции решающую роль. Экономить на данном элементе настоятельно не рекомендуется, поэтому предпочтение следует отдавать мультифункциональным видам изделия, которые будут защищать не только от покидания тепла из квартиры, но и от жары в летний зной.

Ну и, конечно же, внимательно следует выбирать фурнитуру, поскольку именно от нее будет зависеть, насколько комфортно будет пользоваться новым окном. Фурнитура должна отличаться надежностью и долговечностью, чтобы не пришлось в скором времени полностью ее менять.

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