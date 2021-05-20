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Происшествия

Фонтан воды забил на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

02 июня 2021 12:55  [3] Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фонтан воды забил около дома №185 на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 2 июня 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Нижегородском водоканале".

По словам собеседника агентства, авария произошла в районе 9:00 на водопроводе диаметром 400 мм. Согласно фотографиям и видео в соцсетях, вода била под напором. Высота фонтана достигала третьего этажа. 

По информации "Нижегородского водоканала", воду удалось перекрыть к 10:00. Сейчас аварийные бригады устраняют повреждение на водопроводе.

Планируется, что ремонтно-восстановительные работы завершатся до конца дня.

Для жителей близлежащих домов обеспечен подвоз питьевой воды в цистернах. 

(фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород | Без Цензуры)

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Теги:
Авария Водоканал Канавинский район
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