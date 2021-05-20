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На что обратить внимание при выборе семян гороха?

02 июня 2021 12:48  [128]

Зеленый горошек любят все без исключения. В нашей стране огородники сажают культуру на огородах. Бобовая культура пользуется огромной популярностью. Любят ее не только за вкусовые качества, но и за то, что за горохом не нужно особо ухаживать.

Семена посевного гороха выбрать не так просто, как кажется. Чтобы урожай был отличный, нужно обращать внимание только на качественные семечки и правильно подобрать сорт. Современный ассортимент огромный, и выбрать действительно ту культуру очень сложно. Чтобы горох принес хороший урожай, нужно внимательно изучать описание и слушать советы специалистов.

На что обратить внимание при выборе гороха?

Горох – культура, которую выращивают не только на полях. Среди многообразия сортов выделяются сахарный горох и лущильный. Между ними нет особой разницы. Сахарный можно кушать со стручком и даже не очищать. Второй вариант нуждается в отделении стручка от горошин.

Немного о сахарном сорте

Гороховые культуры вкусны во всех проявлениях. О кулинарной ценности и говорить не стоит. Но старый горох не так любим. А вот молодой горошек, да еще и свежий – это особое блюдо. Его едят в сыром виде, а также жарят и тушат.

Одним словом, горох позволяет готовить самые разнообразные блюда. Его срывают еще недозревшим и многие часто путают с бобами. Агрономы считают этот период отличной стадией созревания.

Первый урожай можно собирать еще на 10-й день после того, как культура отцветет. В этот период мало кто собирает горох. А вот на 15-й день культуру можно уже полностью собирать. Спея, горох становится сладким, и людям с сахарным диабетом нужно внимательнее относится к потреблению продукта.

Уже на последней стадии созревания горох становится старым, и его собирают полностью. Сахар из плода уже выходит, а вот количество крахмала значительно увеличивается.

Готовится к посевному сезону стоит заранее. Специалисты советуют приобретать горох еще в конце осени. Можно отправиться за покупкой в середине зимы. Как раз в это время семена еще свежие и не застарелые, а значит, всходы будут максимальные.

Но мало просто купить семена. Нужно еще их правильно хранить, чтобы качественное семя не попортилось, и вредители не завились в пакетах. Опытные агрономы советуют поддерживать соответствующую влажность воздуха и температуру.

Покупать семена стоит у проверенных продавцов и в специализированных магазинах, чтобы быть уверенным в том, что они действительно прорастут и дадут хороший урожай. Если не получается сделать выбор самостоятельно, то стоит проконсультироваться с продавцом-консультантом.

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