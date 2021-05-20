Что такое монтажная пена?

Это полиуретановая пена с закрытыми порами (PUR), современная термоизоляционная изоляция, продаваемая в баллончиках, аналогичных монтажной пене.

Баллончик накручивается на стандартный пистолет, который можно купить в любом магазине товаров для дома. К пистолету следует прикрепить специальную насадку, которая крепится к каждой банке. Приготовленный таким образом набор готов к напылению теплоизоляции.

Уникальный и универсальный утеплитель - абсолютная новинка на польском строительном рынке. Пенополиуретан в виде спрея - отличный инструмент, простой в использовании и прилипающий ко всем утепленным поверхностям. Для своей стройки на сайте вы можете приобрести продукт под ваши требования и вложения.

Монтажная пена экономична за счет консервированной формы упаковки. В небольшом балончике есть утеплитель, которого хватит, чтобы утеплить даже 2 квадратных метра помещения. Легко транспортировать. Не требует фольги, каркаса, клея или других традиционных способов крепления - достаточно распылите. Он легкий, благодаря чему не сильно нагружает утепленную конструкцию. Обладает отличной вязкостью и адгезией, соответствующими всем современным строительным материалам. На утеплитель можно нанести штукатурку и краску. Идеально подходит для распылительной изоляции полов, фундаментов, потолков, стен, труб, вентиляционных каналов и других сложных неровных поверхностей, гаражей, автомобилей, технических устройств и многого другого.

Монтажная пена широко используются в самых разных отраслях - от строительства до судостроения и моделирования. Своей популярностью он обязаны прежде всего физическим и химическим свойствам полиуретана. Пена, в зависимости, например, от чем пропорция смеси, она может быть более жесткой или гибкой, а также может иметь более низкое или более высокое сопротивление истиранию. В магазине вы найдете по выгодной цене двухкомпонентные системы, позволяющие производить пенополиуретан - как жесткие, так и более гибкие.

Пенополиуретан, легко обрабатываемый

Привлекательная цена, соответствующая жесткость или высокая гибкость - далеко не все преимущества. Предлагаемые в магазине двухкомпонентные системы также просты в обработке. Отливки из них в процессе обработки ведут себя аналогично отливкам из светлых пород дерева. Их можно легко шлифовать, фрезеровать, а также вырезать и просверливать отверстия. Кроме того, монтажная пена также позволяет получать элементы различных цветов - достаточно окрасить смесь пастой из полиуретана.

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