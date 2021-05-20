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Преимущества насосного оборудования Wilo

02 июня 2021 16:00  [136]

Немецкая фирма Wilo давно известна на международном рынке насосного оборудования. Она зарекомендовала себя, как производитель, который ставит качество, надежность и долговечность на первое место. Многие годы обеспечивает индивидуальных предпринимателей и крупные компании насосными системами, насосами разного типа и сопутствующими комплектующими по доступной цене.

Где применяют насосы Wilo

Сфера применения циркуляционных, дренажных, погружных и других насосов данной марки огромная. В первую очередь они нужны для:

  • пожарные станции;
  • перекачка стоков и фекалий;
  • отвод воды из душевой кабины, бассейнов, стиральных машинок;
  • подогрев поверхностей;
  • водоснабжение горячей водой и отопление на производственных, коммерческих объектах и в жилых домах;
  • работы по опреснению воды;
  • кондиционеры и охладительные устройства в бытовой и промышленной сфере;
  • обустройство скважин;
  • полив посадок в сельском хозяйстве;
  • отвод воды в промышленном и бытовом масштабе;
  • обустройство водопроводов и канализаций в частных домах.

Модельный ряд изготовителя https://wl-russia.ru/ представляет консольные и электронно регулируемые, горизонтальные и вертикальные центробежные, блочные, полупогружные, самовсасывающиеся агрегаты, рециркуляционные, а также погружные насосы. Можно купить вариант для любой области.

Достоинства немецких насосов Wilo

У иностранного производителя покупают не только насосные системы и насосы, а и струйные аэраторы, установки для конденсата, погружные мешалки, установки для регулировки давления, использования и переработки дождевых стоков. Насосы же выше всяких похвал и выделяются своими плюсами на рынке:

  • экономят энергию;
  • служат многие годы;
  • имеют электронное управление;
  • изготовлены из долговечной и надежной стали;
  • могут быть смонтированы в разных положениях;
  • устойчивы к нагрузкам и внешним негативным факторам.

Насосы Wilo легко монтируются даже в ограниченном пространстве. Покрыты антикоррозийным покрытием и неприхотливы в обслуживании. В первую очередь модели марки Wilo рекомендуется использовать в промышленном и бытовом масштабе, особенно там, где прокачиваются большие массы воды. При их эксплуатации не нужно нанимать специального мастера. Они имеют длительную гарантию, и в случае сбоев ремонтируются бесплатно. Производитель постоянно совершенствует насосную продукцию. Из последних моделей есть такие насосы, которые самостоятельно контролируют подачу и распределение воды. Вся актуальная информация о работе насосной системы поступает на жидкокристаллический экран. Еще на заводе каждый насос тестируется, поэтому риск получения брака минимальный. Wilo - это надежное вложение денег, которое никогда не подведет!

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