Преимущества насосного оборудования Wilo

Немецкая фирма Wilo давно известна на международном рынке насосного оборудования. Она зарекомендовала себя, как производитель, который ставит качество, надежность и долговечность на первое место. Многие годы обеспечивает индивидуальных предпринимателей и крупные компании насосными системами, насосами разного типа и сопутствующими комплектующими по доступной цене.

Где применяют насосы Wilo

Сфера применения циркуляционных, дренажных, погружных и других насосов данной марки огромная. В первую очередь они нужны для:

пожарные станции;

перекачка стоков и фекалий;

отвод воды из душевой кабины, бассейнов, стиральных машинок;

подогрев поверхностей;

водоснабжение горячей водой и отопление на производственных, коммерческих объектах и в жилых домах;

работы по опреснению воды;

кондиционеры и охладительные устройства в бытовой и промышленной сфере;

обустройство скважин;

полив посадок в сельском хозяйстве;

отвод воды в промышленном и бытовом масштабе;

обустройство водопроводов и канализаций в частных домах.

Модельный ряд изготовителя https://wl-russia.ru/ представляет консольные и электронно регулируемые, горизонтальные и вертикальные центробежные, блочные, полупогружные, самовсасывающиеся агрегаты, рециркуляционные, а также погружные насосы. Можно купить вариант для любой области.

Достоинства немецких насосов Wilo

У иностранного производителя покупают не только насосные системы и насосы, а и струйные аэраторы, установки для конденсата, погружные мешалки, установки для регулировки давления, использования и переработки дождевых стоков. Насосы же выше всяких похвал и выделяются своими плюсами на рынке:

экономят энергию;

служат многие годы;

имеют электронное управление;

изготовлены из долговечной и надежной стали;

могут быть смонтированы в разных положениях;

устойчивы к нагрузкам и внешним негативным факторам.

Насосы Wilo легко монтируются даже в ограниченном пространстве. Покрыты антикоррозийным покрытием и неприхотливы в обслуживании. В первую очередь модели марки Wilo рекомендуется использовать в промышленном и бытовом масштабе, особенно там, где прокачиваются большие массы воды. При их эксплуатации не нужно нанимать специального мастера. Они имеют длительную гарантию, и в случае сбоев ремонтируются бесплатно. Производитель постоянно совершенствует насосную продукцию. Из последних моделей есть такие насосы, которые самостоятельно контролируют подачу и распределение воды. Вся актуальная информация о работе насосной системы поступает на жидкокристаллический экран. Еще на заводе каждый насос тестируется, поэтому риск получения брака минимальный. Wilo - это надежное вложение денег, которое никогда не подведет!

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