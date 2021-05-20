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Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру "Дурочка" 10 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В основе спектакля лежит одноименная пьеса Лопе де Вега.
"У почтенного Октавьо есть две дочери-красавицы: одна умница, но бесприданница, другая – богатая наследница, но глупа как пробка. И каждый жених должен ответить для себя на вопрос: что для него важнее – любовь или деньги?", - говорится в анонсе.
Отмечается, что "Дурочка" - спектакль "о любви, которая способна пробудить дремлющий разум и изменить все вокруг".
Режиссером выступила Надежда Ковалева.
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