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Культура и отдых

Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру "Дурочка" 10 июня

02 июня 2021 16:37  [90] Культура и отдых

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Комедiя" представит премьеру "Дурочка" 10 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В основе спектакля лежит одноименная пьеса Лопе де Вега.

"У почтенного Октавьо есть две дочери-красавицы: одна умница, но бесприданница, другая – богатая наследница, но глупа как пробка. И каждый жених должен ответить для себя на вопрос: что для него важнее – любовь или деньги?", - говорится в анонсе.

Отмечается, что "Дурочка" - спектакль "о любви, которая способна пробудить дремлющий разум и изменить все вокруг".

Режиссером выступила Надежда Ковалева.

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Теги:
Премьера Спектакль Театры
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