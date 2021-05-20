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Общество

В Нижегородской области состоится конференция “Инклюзия в бизнесе – новый рынок труда”

02 июня 2021 17:52  [108] Общество

3 июня 2021 года в Центре увлечений “МЕГА ДЕЛО” Кстовского района состоится конференция “Инклюзия в бизнесе – новый рынок труда”, посвященная обсуждению проблем и перспектив развития инклюзивного рынка труда в Нижегородской области и трудоустройству людей с инвалидностью (в том числе с ментальной инвалидностью).

На конференции будут затронуты наиболее важные аспекты рынка труда людей с инвалидностью, представлены успешные практики их трудоустройства и даны ответы на наиболее актуальные и злободневные вопросы всех сторон этого процесса.

Организатором конференции выступит Совет бизнеса по вопросам инвалидности, созданный при АНО “Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области”. В состав Совета входит более 30 компаний из различных отраслей экономики.

В конференции примут участие представители госорганов, бизнеса, профильных НКО, а также граждане с инвалидностью, готовые поделиться собственным успешным опытом.

В программе конференции:
- краткие итоги работы Совета бизнеса по вопросам инвалидности;
- успешные практики трудоустройства людей с инвалидностью;
- диалог с трудоустроенными людьми с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие дистанционного трудоустройства и гибких форм занятости;
- юридический ликбез: квоты, льготы и компенсации от государства при трудоустройстве людей с инвалидностью от специалистов Госюрбюро.
- проблемы и перспективы трудоустройства людей с ментальными нарушениями.

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Теги:
бизнес Инвалиды
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