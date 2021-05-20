Витамины для детей - узнайте, что родители покупают на iHerb

Стоит следить за тем, чтобы рацион ребенка был богат полезными веществами. Однако это не всегда легко сделать с помощью одной только пищи: ВОЗ рекомендует 5-7 порций овощей и фруктов в день, а также существуют стандарты питательных веществ, которые следует потреблять ежедневно. Легко ли соблюсти такой рацион? Каждый должен ответить на этот вопрос, проанализировав образ жизни своей семьи. Когда ваш ребенок принимал витамины для детей на iHerb?

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Осенне-зимний период - это время повышенной заболеваемости, особенно у детей, различных видов бактериальных и вирусных инфекций. Вероятно, не раз ваши мысли были сосредоточены на том, как улучшить иммунитет вашего ребенка, чтобы защитить его от болезни, и, если инфекция появится, она должна быть обезврежена. Все знают, что самым большим союзником в борьбе с инфекцией является хорошо функционирующая иммунная система. Вам нужно знать, что для того, чтобы иметь возможность свободно выполнять свою роль, о нем необходимо должным образом заботиться, предоставляя питательные вещества, то есть качественную пищу и витамины.

Необходимые для ребенка витамины:

Витамин С - один из основных витаминов, который должен поступать в организм с пищей в ежедневном рационе, потому что он выполняет множество чрезвычайно важных функций в организме.

Омега-3 кислоты классифицируются как незаменимые жирные кислоты и должны поступать с пищей в ежедневный рацион. Омега-3 кислоты, принимаемые в оптимальных дозах, необходимы для правильного развития детей, особенно для правильного развития нервной системы.

Витамин D необходим для правильного функционирования организма: из 30 000 наших генов витамин D влияет на 2 000! Он участвует в 200 различных химических реакциях в организме. Он был обнаружен почти в каждом типе клеток человеческого тела и в каждой человеческой ткани от кости до мозга!

Пробиотики - это отобранные бактериальные культуры, чаще всего молочнокислые бактерии (Lactobacillus acidophilus), задачей которых является восстановление баланса микрофлоры в кишечнике и во всем пищеварительном тракте. В пищеварительном тракте содержатся миллиарды полезных бактерий, которые помогают пищеварению и поддерживают иммунную систему.

Пробиотики подавляют развитие патогенных микроорганизмов, в основном за счет создания кислой среды, образования соединений с антибиотической активностью или конкуренции с другими патогенами за питательные вещества. Пробиотики особенно благотворно влияют на пищеварительную систему и пищеварительный процесс, они очищают пищеварительный тракт и кишечник от токсинов и продуктов метаболизма. Они поддерживают иммунную систему в тонусе и повышают активность желудочков.

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