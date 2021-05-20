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Общество

Пляж у Мещерского озера очистили от мусора после жалоб нижегородцев губернатору в соцсетях

02 июня 2021 19:21  [96] Общество

Пляж у Мещерского озера в Нижнем Новгороде очистили от мусора после жалоб жителей города губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в социальных сетях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

После обращения местных жителей в Instagram-аккаунт губернатора Нижегородской области Центр управления регионом подключил к решению вопроса администрацию Нижнего Новгорода. На территории пляжа оперативно навели порядок, а представители мэрии сообщили, что в летнее время эту территорию будут убирать ежедневно.

Всего за май 2021 года ЦУР Нижегородской области зафиксировал и поставил на контроль 4 242 обращения жителей через соцсети. Кроме того, 6 386 обращений обработано через портал "Госуслуги. Решаем Вместе". Чаще всего нижегородцы присылают обращения по теме вакцинации от COVID-19.

Напомним, Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

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Теги:
Благоустройство Глеб Никитин Мусор
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