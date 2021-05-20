Белые двери в интерьере

Человек быстро привыкает к уюту, комфорту и красоте. Необычные вещи быстро становятся чем-то обыденным и не вызывают восхищения.

Многие хозяйки не рискуют устанавливать белые двери. Однако, в интерьере они смотрятся прекрасно. К тому же, белый цвет – это классика. Он считается универсальным и смотрится очень красиво.

Современное оформление помещений – это светлые цвета и минимализм. С белым гармонируют различные предметы. Но дверь – это особенный предмет, который выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Чтобы добиться изысканности и выделить проходную зону, стоит обратить внимание на светлую дверь.

Достоинства и недостатки: без них не обойтись

У каждого изделия есть свои плюсы и минусы. Касается это и белых дверей. Первым делом стоит обратить внимание на преимущества. К ним можно отнести:

Они универсальны. В частном доме или в квартире белые двери будут отлично смотреться. Они дополняют любой стиль и придают интерьеру свежести и легкости; Если в доме черная мебель, то идеальным вариантом будут именно белые двери. Такое сочетание считается отличным; Если интерьер яркий и много различных деталей, то тональности добавить именно белый цвет дверей; В небольших комнатах идеально будут смотреться белые межкомнатные двери. Желательно отдавать предпочтение именно глянцевым поверхностям. Благодаря такому оформлению удается придать комнате объема и визуально ее расширить.

Что касается недостатков, то их мало. К примеру, они простые и без вычурных элементов. Многие думают, что подобные двери раньше были у всех. И если хочется выделиться, то стоит обратить внимание на более яркие дверные конструкции.

Еще одним минусом считается то, что белый цвет быстро марается. Следовательно, их нужно постоянно мыть. Особенно если в доме есть маленькие дети и домашние животные, то стоит ухаживать за ними постоянно.

Но не стоит переживать по поводу ухода. Современные покрытия позволяют просто протереть дверь мокрой тряпкой и от загрязнений и следа не останется.

Несмотря на огромную популярность, белые двери часто вызывают опасения. Однако, если правильно реализовать идею, то можно с легкостью решить массу задач. Во-первых, можно преобразить жилое пространство и даже самую темную комнату сделать уютной и светлой. Во-вторых, белая дверь позволяет избавиться от каких-то рамок и соединить в одной квартире несколько стилей.

Дверь не должна быть инородным объектом. Нужно подбирать такие конструкции, которые гармонично впишутся в общую обстановку и не будут отвлекать внимание от других вещей. Чтобы подобного не произошло, нужно правильно расставлять акценты и прислушиваться к советам специалистов.

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