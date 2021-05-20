Что вы делаете неправильно, когда стираете синтетические вещи?

Практически в каждом шкафу можно найти одежду из хлопка, шерсти, бамбука или частично синтетические вещи. Материал полиэстер, спандекс, микрофибра, полярный флис имеет плохую репутацию. Но, синтетика создана для того, чтобы у каждого из нас была эластичная и прочная одежда. Одна из лучших особенностей этой ткани - универсальность. Чаще всего из полиэстера делают одежду для спорта и активного времяпровождения.

Чтобы штаны для йоги со временем оставались эластичными, а купальник впитывающим, необходимо выполнять несколько важных шагов при их стирке. Также вы должны знать, то чего не стоит делать. Если вы не умеете правильно ухаживать за некоторыми вещами своего гардероба, отдайте их в химчистку, заказать услугу по ссылке можно в компании Qlean. В этой статье мы рассмотрим несколько ошибок при стирке синтетики.

Стирка синтетики с другой одеждой

Загрузка синтетического белья вместе с обычными вещами не испортит вашу одежду. Но, чтобы сохранить ее функциональность лучше стирать ее отдельно. Особенно если вы хотите, чтобы эти вещи сохраняли функциональность по техническим причинам.

Использование обычного моющего средства для синтетических тканей

Поскольку синтетический материал предназначен для впитывания жидкости, он будет покрыт веществами, которое содержит моющие средство. Вместо порошка возьмите хозяйственное мыло. Если вы все же предпочитаете порошок, то лучше отдайте предпочтения детскому без запаха и дополнительных масел.

Стирка без мешка для спортивной одежды

Когда вы стираете синтетические материалы, они выделяют крошечные пластиковые волокна. Со временем они загрязняют водные пути. Как решить эту проблему? Поместите свою спортивную одежду в специальный мешок для стирки, который предотвратит попадание пластикового ворса в пути стиральной машины. Большинство людей не являются профессионалами в уборке и стирки, поэтому о некоторых вещах могут и не знать. Когда появится желание отдохнуть от домашних проблем, доверьте всю работу клининговой компании Qlean.

Слишком частая стирка синтетической одежды

Профессионалы не рекомендуют слишком часто стирать любую одежду. Освежайте вещи только, когда они начнут неприятно пахнуть или на них появятся загрязнения. Слишком частая стирка вызывает преждевременный износ, особенно это касается синтетической одежды.

Помещение синтетики в сушилку

Еще одна серьезная ошибка: никогда не кладите синтетические вещи в сушилку. Тепло со временем снизит эластичность материала. Кроме того, синтетические вещи очень быстро сохнут сами по себе, поэтому сушилка вам не понадобится.

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