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Как начать зарабатывать на блогинге

03 июня 2021 09:03  [104]

Блогинг - это способ реализовать себя как творческая личность. В видео люди демонстрируют свои знания, опыт, а также способности. Современный мир воспринимает видеоблог маркетинговым инструментом. Демонстрируя свои умения, можно развить малый и средний бизнес. Многие медийные личности уже вышли на простор Ютуба и завоевывают любовь у продвинутой аудитории. Если вы задумались взять камеру в руки и начать снимать, значит, вас интересует вопрос, как стать зарабатывающим блогером.

Рассмотрим несколько пунктов, которые помогут в самом начале пути карьеры.

  1. Выбор ниши. В первую очередь необходимо подобрать подходящую тематику. Здесь стоит опираться на свои увлечения и возможности. Начать вести тему, в которой недостаточно разбираетесь, заранее проигрышный вариант.
  2. Анализ ЦА. После предоставления данного анализа, вы сможете познакомиться со своей аудиторией. Вы узнаете возраст, цели и интересы ваших подписчиков. Исходя из полученных данных, можно подогнать контент под свою аудиторию.
  3. Выбор площадки - зависит от специфики вашего материала. Перед тем, как зайти на площадку лучше заранее проанализировать популярность ниши.
  4. Работа с контентом - от этого зависит успех и популярность начинающего блогера. Все ваши материалы должны содержать некую изюминку, она позволит вас отличать от других. С помощью контента необходимо завлекать и интриговать аудиторию, выводя ее на разные эмоции.
  5. Взаимодействия с аудиторией. Старайтесь как можно больше поддерживать связь со своими подписчиками. Они должны чувствовать, что вы реальный и живой человек готовый к открытому общению.
  6. Автоматизация и масштабирование. Когда целевая аудитория уже сформирована, не останавливайтесь на достигнутом. Старайтесь развивать блог в разных направлениях, чтобы привлечь вниманию к контенту других людей. Чем разнообразней ваша работа, тем более популярным становится блогер.

С какими сложностями сталкиваются начинающие блогеры

Качество контента. Многие не задумываются, о чем будут рассказывать своему зрителю, а предпочитают импровизировать. Если вы не являетесь профессиональным актером, то добиться успеха с таким подходом не получится. Заранее составляйте план развития видеоролика.

Техническая подготовка требует денежных затрат. Современный зритель избалован контентом, поэтому любит только качественную картинку. Лучше пройти профильное обучение по постановке кадра и монтажу.

Регулярность публикаций. Контент должен быть регулярным и качественным. Заранее определитесь сколько раз в неделю или в месяц вы будете публиковать видео на своем канале. Это позволит аудитории знать, когда ждать от вас нового контента.

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