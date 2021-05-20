Кредиты бизнесу в Нижнем Новгороде

Кредит для бизнеса является прекрасной возможность вывести собственное дело на качественно новый уровень. Прибегают к такой услуге в том случае, если выводить из оборота денежные средства на развитие не выгодно.

На сегодняшний день на территории Нижнего Новгорода осуществляет свою деятельность около шестидесяти различных банков, готовые предоставить бизнесу займы для следующих целей:

Покрытие кассовых разрывов;

Проведение различных ремонтных работ, либо проведение модернизации;

Приобретение оборудования, необходимого для работы, в том числе и транспортных средств;

Выплата налоговых сборов или заработных плат сотрудникам;

Обеспечение выполнения государственного контракта;

Приобретение недвижимости в производственных целях, либо вложение в строительство;

Проведение рефинансирования.

На данный момент банки готовы предоставить юридическим лицам различные виды кредитных продуктов. Однако, при выборе наиболее подходящего необходимо учитывать следующие факторы:

Сумма. Сегодня сумма кредиторского обязательства у юридического лица может легко составлять десятки миллионов рублей в зависимости от цели займа. Кроме того, существуют и предложения, не имеющие ограничений. В таком случае решение принимается, опираясь на ценность залога и состояние бизнеса; Цель. В зависимости от цели кредита, банк предлагает различные процентные ставки; Срок. Для юридических лиц минимальный срок кредита составляет всего один месяц, ну а максимальный может доходить до двадцати лет; Обеспечение. Юридическим лицам кредиты выдают исключительно под залог или с участием поручителя. Хотя, конечно, есть и исключения, но в таком случае банк выставляет повышенную процентную ставку. И, конечно, все зависит от суммы.

На данный момент в Нижнем Новгороде банк может выдать юридическому лицу кредит, только если он подходит под требования к заемщикам:

Срок существования. Банки не выдают кредиты слишком молодым компаниям, хотя есть и исключения. Но в основном компания для получения кредита должна работать минимум полгода;

Резидентство. Зарубежным компаниям банки не выдают кредиты, поэтому российское резидентство обязательно;

Долги. Если у компании имеются долги по налоговым сборам, то это негативно сказывается на ее платежеспособности и в кредите будет отказано;

Отсутствие особых процессов. Для одобрения кредитного займа компания не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

Также могут быть и другие требования индивидуально в каждом банке.

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