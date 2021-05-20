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Бизнес

Банк "Открытие" и другие банки открывают финансирование завода аммиака и карбамида

03 июня 2021 12:13  [129] Бизнес

Банк "Открытие" и банки-партнеры открывают финансирование завода аммиака и карбамида в Кингисеппе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, "Открытие", ВЭБ.РФ, Сбер, ВТБ и Газпромбанк предоставят "ЕвроХим Северо-Запад-2" около 100 млрд рублей. На пике реализации проекта будет задействовано около 8 тысяч человек. Строительство завода идет, запуск производства намечен на 2024 год.

Компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" и банки подписали весь комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе.

Церемония состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на площадке ВЭБ.РФ в присутствии члена комитета по стратегии, председателя комитета по назначениям и вознаграждениям, неисполнительного директора АО "МХК ЕвроХим" Андрея Мельниченко, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и представителя EPC-подрядчика Maire Tecnimont.

Синдицированный кредит, организаторами которого выступили ВЭБ.РФ и Сбер, составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБ.РФ на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без учета НДС. Первые кредитные средства синдиката банков в размере 27 млрд рублей будут направлены в ближайшее время.

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год, срок запуска – 2024 год. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди уже запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год. Продукция производства направляется в более чем 10 стран.

"Банк "Открытие" уделяет особое внимание финансированию проектов с высоким экспортным потенциалом. Сотрудничество с «ЕвроХим» полностью соответствует нашей стратегии развития, и мы рады его дальнейшему укреплению. В рамках проекта «ЕвроХим Северо-Запад-2» будут созданы новые мощности по производству аммиака и карбамида, что будет способствовать росту несырьевого экспорта и позволит создать новые рабочие места в городе Кингисепп. Хочу также отметить слаженную совместную работу коммерческих кредиторов и ВЭБ.РФ, благодаря которой удалось найти оптимальное решение по финансированию проекта с сочетанием нескольких мер государственной поддержки", - сказал заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Виктор Николаев.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский отметил, что экспортоориентированные проекты - одно из стратегических направлений ВЭБ.РФ. "В новой стратегии ВЭБ.РФ экспорт занимает важное значение, мы ориентируемся на продвижение наших товаров и услуг на новые рынки. Организация финансирования газохимических проектов – важная задача. Речь идёт о существенном объёме капитальных вложений. Здесь необходимо обеспечить доступность "длинных" денег для заемщиков", - добавил он.

Генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим" Владимир Рашевский: "Проектное финансирование строительства компанией "ЕвроХим" второй очереди завода по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области, открытое ВЭБ.РФ, банками Сбер, ВТБ, Газпромбанк и "Открытие", является крупнейшим проектным финансированием в истории нашей компании. Необходимо подчеркнуть, что "ЕвроХим" впервые реализует подобный проект именно с российскими банками, также впервые достигнуто соотношение долга к капиталу 80 на 20. Открытие финансирования строительства второй очереди предприятия "ЕвроХим Северо-Запад-2" даст новый дополнительный импульс продолжению развития кластера наших предприятий в Кингисеппе, сложившегося после введения 2 года назад в строй завода "ЕвроХим Северо-Запад-1".

Старший вице-президент, руководитель SberCIB Андрей Шеметов подчеркнул, что давно сотрудничает с "ЕвроХим" по различным направлениям.

"Мы отмечаем тщательную проработку всех его инициатив. Сбер, выступив в роли организатора по этой знаковой для российского рынка синдицированного финансирования сделке, рад оказать финансовую поддержку такому масштабному проекту. Строительство высокотехнологического завода мирового уровня позволит существенно укрепить позиции страны и "ЕвроХим" на мировом рынке карбамида и аммиака", - заметил он.

"ВТБ и ЕвроХим объединяет долгосрочное и успешное сотрудничество. Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать создание современного производства - новой очереди завода по производству аммиака и карбамида. Такие предприятия углубляют переработку природного газа и наращивают экспортный потенциал России, создают рабочие места и обеспечивают бюджетные поступления, что играет значительную роль в развитии региона и поддержке благосостояния его жителей. Кроме того, для нас, как для кредитора, крайне важно, что компания применяет передовые технологии, позволяющие обеспечивать эффективную обработку базового сырья и цикличность использования ресурсов", - сказал в свою очередь руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

"На протяжении ряда лет Газпромбанк осуществляет масштабные инвестиционные проекты вместе с ведущими производителями минеральных удобрений. Данный сектор – один из немногих сегментов глобальной экономики, устойчиво демонстрирующих увеличение объемов производства и потребления. Реализация проекта "ЕвроХим Северо-Запад-2" приведет к росту не только экспортного направления компании, но и отечественной отрасли химической продукции в целом. Запуск крупного производства в сжатые сроки требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных "ЕвроХимом" для реализации столь высокотехнологичного проекта", - сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов США в год. На пике строительства завода будет задействовано 8000 человек. На заводе будет создано 354 новых высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы.

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