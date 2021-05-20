Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 04 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2021 17:05  [105] Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения транспорта практически на месяц
03 июня 2021 17:00  [71] Нижегородские художники могут принять участие в фестивале стрит-арта с многотысячным призовым фондом
03 июня 2021 14:49  [165] Более 6,6 тысяч нижегородских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
03 июня 2021 14:01  [247] Нижегородцы смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 10 июня
03 июня 2021 13:25  [165] Территорию кладбища "Березовая роща" расширят в Нижнем Новгороде
03 июня 2021 13:21  [206] Глеб Никитин и Вероника Скворцова подписали соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и ФМБА
03 июня 2021 13:15  [180] Конно-спортивную школу планируется построить в Автозаводском районе
03 июня 2021 12:53  [178] "Конкурс школьных музеев призван помочь в работе по патриотическому воспитанию учащихся", - Евгений Люлин
03 июня 2021 12:28  [495] "Валдай" начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Павлово с 6 июня
03 июня 2021 12:20  [207] Восемнадцать человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
Общество

Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения транспорта практически на месяц

03 июня 2021 17:05  [105] Общество

Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения транспорта практически на месяц, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с ремонтно-восстановительными работами с 22:00 4 июня до 06:00 26 июня временно приостанавливается движение транспорта по улице Минина от дома №4 до пересечения с Музейным переулком. Движение будет организовано по прилегающим улицам.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации сообщили, что в связи с перекрытие дороги изменится и движение общественного транспорта.

Автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, межмуниципальный автобусный маршрут 304 пойдут по улицам Варварской и Пискунова в оба направления.

Движение автобусных маршрутов А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будет организовано в направлении площади Сенной – по улице Пискунова, в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской. Разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 планируется организовать на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph