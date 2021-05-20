Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения транспорта практически на месяц Общество

Центр Нижнего Новгорода перекроют для движения транспорта практически на месяц, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с ремонтно-восстановительными работами с 22:00 4 июня до 06:00 26 июня временно приостанавливается движение транспорта по улице Минина от дома №4 до пересечения с Музейным переулком. Движение будет организовано по прилегающим улицам.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации сообщили, что в связи с перекрытие дороги изменится и движение общественного транспорта.

Автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, межмуниципальный автобусный маршрут 304 пойдут по улицам Варварской и Пискунова в оба направления.

Движение автобусных маршрутов А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будет организовано в направлении площади Сенной – по улице Пискунова, в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской. Разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 планируется организовать на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.